به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "دین و دولت در دانشگاههای ترکیه؛ ممنوعیت روسری" به بررسی تجارب آموزشی و فرهنگی دانشجویان زن مقطع کارشناسی در دانشگاههای ترکیه اختصاص دارد که اصطلاحاً به آنها "بی‌حجابان پاره‌وقت" (part-time unveilers) گفته می‌شود، یعنی افرادی که در زندگی خصوصی خود، موهای خود را پوشانده و حجاب دارند اما در دانشگاههای ترکیه و به دلیل ممنوعیت روسری، حجاب ندارند.

این کتاب با مطالعه‌ای کیفی بر اساس مصاحبه با سی دانشجو به موضوع مدنظر خود پرداخته و تأثیر این امر را بر هویت چنین افرادی مورد بررسی قرار داده است.

فاطمه نِورا سِگی، مؤلف این کتاب، که استادیار گروه علوم تربیتی در دانشگاه بوگازیچی ترکیه است، مدرک دکترای خود را در آموزش مادام‌العمر از دانشگاه ایالتی میشیگان گرفته است. وی درباره موضوعاتی مانند جنسیت و مسائل مربوط به هویت در آموزش عالی، تغییرات سازمانی و رهبری در آموزش و پرورش، توسعه و تحلیل سیاستهای آموزشی و فرهنگ و نقش سکولاریسم و ​​مذهب در آموزش و پرورش ترکیه به پژوهش می‌پردازد.