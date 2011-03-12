هفت هزار واحد پارکینگ در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد فاضل صارمی زاده توضیح داد: تعداد 19 پارکینگ با گنجایش هفت هزار دستگاه خودرو در نقاط مختلف این منطقه مهیا شده که انتظار می رود با وجود آنها گردشگران و میهمانان نورزی سال جدید با مشکل پارک خودرو مواجه نشوند.

وی با اشاره به وجود جاذبه های بسیار تاریخی، فرهنگی و مذهبی در این منطقه نیز بیان کرد: این منطقه 2.8 درصد از مساحت کل شهر را شامل می شود. هسته اولیه شگل گیری شیراز در آن جای دارد که طی دوران مختلف، توسعه و تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته است.

وی افزود: وجود 400 اثر ارزشمند تاریخی، هشت دروازه، 12 مرکز و چندین محور فرهنگی - تجاری در این محدوده تبلوری از شیوه زندگی، روابط اجتماعی، آداب و رسوم، باورها و به طور کلی بیانگر هویت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز طی تاریخ وسیع و پرنشیب و فراز خود است.

شهردار منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز تاکید کرد: با وجود همه این موارد، هر سال حجم عظیمی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه روی می آورند که ایجاد امکانات رفاهی و خدمات رسانی هرچه مطلوب تر در میزبانی شایسته از آنها به ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر شیراز منجر می شود.

صارمی زاده با بیان اینکه در ایام نوروز حجم میهمانان در این منطقه بیش از سایر مناطق است، خاطرنشان کرد: امسال پارکینگهای ابتدای کوچه سیدذوالفقار(واقع در روگذر زند) به پارکینگهای موجود در منطقه افزوده شده است.

وی بیان کرد: بهره برداری مفید پارکینگها همکاری تنگاتنگ راهنمایی و رانندگی و اعمال و اجرای دقیق قانون را توسط این نهاد طلب می کند.