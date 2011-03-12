خودرو هند به مالزی هم رسید/ قیمت"تاتا نانو" 3 هزار دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های مالزی ، معاون نخست وزیر مالزی که در هند بسر می برد در دیدار با "راتان تاتا" رئیس شرکت تاتا موتورز، گفت که از این همکاری مشترک برای فروش خودروی ارزن‌قیمت در مالزی استبال می کند.



محی الدین یاسین پس از بازدید از خودروی تاتا نانو به خبرنگاران گفت: تاتا نانو با قیمت سه هزار دلار خودروی بسیار ارزان ‌قیمتی است و این قابلیت را دارد تا به خودروی محبوب مردم مالزی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: شرکت تاتا از 7 سال پیش اعلام آمادگی کرده تا با پروتون و یا شرکت پرودوا مالزی همکاری داشته باشد و اینک نوبت مسئولان این دو شرکت است این پیشنهاد را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

تاتا نانو خودرویی 4 در با گنجایش 5 سرنشین بوده و حجم موتور آن که در صندوق عقب خودرو جاسازی شده 624 سی سی است. حداکثر سرعت این خودرو 60 مایل در ساعت ( حدود 100 کیلومتر) اعلام شده است.

سفر5 روزه معاون نخست وزیر مالزی که امروز خاتمه می یابد ، در پاسخ به دعوت "مانموهان سینگ" نخست وزیر و "اس ام کریشنا" وزیر امور خارجه هند انجام می شود.

وی که سه شنبه گذشته مالزی را به مقصد دهلی ترک کرد، در کنار دیدار روز پنجشنبه با نخست وزیر هند، به طور جداگانه با وزیر توسعه شهری، وزیر حمل و نقل جاده ای و بزرگراهها و وزیر توسعه منابع انسانی هند دیدار و گفتگو کرد.