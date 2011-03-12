مسکن مهر فرهنگیان لرستان؛ شاگرد آخر کلاس سرعت !

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده فرهنگیان استان لرستان در این زمینه در شورای آموزش و پرورش استان در سخنانی اظهار داشت: فرهنگیان استان برای برخورداری از طرح مسکن مهر سه سال پیش در قالب تعاونیهای مسکن ثبت نام کرده اند.

مومنی با اشاره به واریز مبلغی بالغ بر 600 میلیون تومان توسط فرهنگیان خرم آبادی، بیان داشت: این در حالیست که مسکن مهر خرم آباد به دلیل عدم رعایت نکات فنی به دستور وزیر مسکن و شهرسازی متوقف شد.

وی با اشاره به آغاز دوباره کار در این زمینه طی سالجاری، بیان داشت: این در حالیست که به علت زمان دار نبودن مصوبات شورای مسکن استان مسائل در این زمینه توسط تعاونیها پیگیری نمی شود.

مومنی با اشاره به انتقاد شدید فرهنگیان از روند کند اجرای این پروژه مسکن مهر، یادآور شد: روند کنونی ساخت مسکن مهر فرهنگیان لرستان لاک پشتی و حلزون وار است.

وی با تاکید بر اینکه بهترین فرصت برای خانه دار شدن فرهنگیان همین طرح مسکن مهر است، از استاندار لرستان خواست در این زمینه پیگیریهای لازم را به منظور به نتیجه رسیدن این پروژه انجام دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با انتقاد از وضعیت ساخت مسکن مهر فرهنگیان استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه ساخت مسکن مهر فرهنگیان در استان به کندی صورت می گیرد.

علی ماکنعلی با بیان اینکه متاسفانه سازمان مسکن و شهرسازی استان در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر استان لرستان در زمینه ساخت مسکن مهر فرهنگیان جزو پنج استان آخر کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به تعداد متقاضیان مسکن مهر فرهنگیان استان عنوان کرد: در حال حاضر تعداد هزار و 400 فرهنگی واجد شرایط مسکن مهر فرهنگیان در لرستان وجود دارد.

ماکنعلی با بیان اینکه تا کنون برای ساخت مسکن مهر فرهنگیان استان لرستان کار خاصی صورت نگرفته است بیان داشت: سازمان مسکن و شهرسازی استان باید هر چه زودتر نسبت به اجری تعهدات خود به اداره کل آموزش و پرورش عمل کند.

استاندار لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به رتبه 25 ام لرستان در زمینه مسکن مهر فرهنگیان، عنوان کرد: باید هر چه سریعتر روند اجرای پروژه های مسکن مهر فرهنگیان استان در جلسه مشترکی با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی تعیین تکلیف شود.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر ضرورت حل و فصل شدن این معضل در سریعترین زمان، بیان داشت: ما باید خودمان را از ته جدول مسکن مهر فرهنگیان تکان دهیم و بالا بکشیم.

وی تصریح کرد: در همین هفته اخیر باید توافقاتی که برای رفع مشکل مسکن مهر فرهنگیان لازم است با حضور دستگاههای مرتبط انجام و حدود و اختیارات معین شود.