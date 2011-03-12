راه اندازی باند اضطراری فرودگاه فردوس نیازمند 22 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد کریم عابدی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی، اظهار داشت: راه اندازی باند اضطراری فرودگاه فردوس نیاز به 22 میلیارد ریال اعتبار دارد، این درحالی است که اگر این طرح به سرانجام نرسد، 17 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده در بخش زیر ساخت های آن نیز از بین می رود .

وی به در دست احداث بودن بیمارستان 100 تختخوابی فردوس، اشاره کرد و افزود: احدث بیمارستان 32 تختخوابی بشرویه با اعتبار هفت میلیارد ریال مصوب شده که امیدواریم هر چه سریعتر عملیات اجرایی آن نیز آغاز شود .

عابدی در ادامه با اشاره به اختصاص بودجه 350 میلیون دلاری به شرکت های دولتی در بودجه 90، خاطر نشان کرد: با توجه به اصل 44 قانون اساسی این بودجه باید به سمت شرکت های خصوصی هدایت شود .

وی همچنین در خصوص بودجه مناطق محروم، عنوان کرد: مجلس با یک طرح فوریتی، به دولت اجازه داد که یک میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای مناطق محروم برداشت کند .

وی با اشاره به اینکه هرساله دو درصد از اعتبارات کل کشور به مناطق محروم اختصاص داشته است، افزود: این در حالی است که در بودجه 90 در این مسئله کوتاهی شده بود که با تلاش و پیگیری های لازم نیز اصلاح می شود .