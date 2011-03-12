انفجار نیروگاه هسته ای در ژاپن دو کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، ساعاتی پیش انفجاری در نیروگاه فوکوشیما به وقوع پیوست که پس از به وجود آوردن لرزشی در تاسیسات آن دو نفر را هم به کام مرگ فرستاد.

نیروگاههای ژاپن پس از زمین لرزه 8.9 ریشتری اخیر که در این کشور به وقوع پیوست و سونامی بزرگی را به وجود آورد دچار مشکلات فراوانی از جمله خرابی سیستمهای خنک کننده و افزایش تشعشات داخلی تا هزار برابر معمول شده که این روند مشکلاتی را برای همه آنها به وجود آورده و تقریباً تمام آنها تعطیل هستند.

تلویزیون محلی ژاپن از زخمی شدن چند کارمند این نیروگاه پس از فرو ریختن سقف ساختمان نیز خبر داد.

یک مقام دولتی در ژاپن ضمن تایید این انفجار گفت : ما به محض اینکه اطلاعات بیشتری از رویداد به دست آوردیم؛ آن را علنی خواهیم کرد در حال حاضر ما تخلیه 10 کیلومتری اطراف را مناسب می دانیم.