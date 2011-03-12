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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

بیرانوند خبر داد:

11 هزار پرونده تخلف برای واحدهای صنفی لرستان تشکیل شد

11 هزار پرونده تخلف برای واحدهای صنفی لرستان تشکیل شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از تشکیل بیش از 11 هزار پرونده تخلف برای واحدهای صنفی این استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تاکنون بیش از 114 هزار و 717 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان در قالب طرح نظارتی هدفمندی یارانه ها و طرح نوروزی انجام شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی از واحدهای صنفی تعداد 31 هزار و 246 مورد آن توسط خود مجامع امور صنفی استان انجام شده است.

بیرانوند با اشاره به تعداد پرونده های تشکیل شده در زمینه بازرسی از واحدهای صنفی استان لرستان خاطر نشان کرد: در این راستا تعداد 11 هزار و 580 فقره پرونده تخلف تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان بیان داشت: از این تعداد پرونده تخلف تعداد سه هزار و 453 فقره توسط خود مجامع امور صنفی تشکیل شده است.

بیرانوند با اشاره به تعداد گزارش های مردمی در زمینه تخلف واحدهای صنفی نیز یادآور شد: در این راستا همچنین شش هزار و 277 مورد شکایت مردمی وجود داشته که به همه این موارد رسیدگی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین با اشاره به توزیع میوه ایام نوروز در استان نیز بیان داشت: کار توزیع میوه استان همزمان با سراسر کشور از 24 اسفندماه سالجاری شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه ذخیره سازی میوه سیب در استان انجام شده است، عنوان کرد: میوه سیب که از تولیدات خود استان است همزمان با سراسر کشور در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قیمت میوه ارائه شده به مردم استان بر اساس قیمت رسمی اعلام شده در کشور خواهد بود.

کد مطلب 1272622

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