استقرار 15 کانکس فروش میوه در خرم آباد

حبیب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در راستای تنظیم بازار لرستان اظهار داشت: یکی از فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه استقرار 15 کانکس فروش میوه با همکاری شهرداری خرم آباد بوده است.

وی بیان اینکه قیمت فروش میوه از طریق این کانکس ها بین 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار است، خاطر نشان کرد: این تعداد کانکس در پنج نقطه شهر خرم آباد استقرار یافته اند.

مدیرکل تعاون روستایی استان لرستان با اشاره به ایجاد 15 فروشگاه مواد غذایی در شهر خرم آباد نیز عنوان کرد: این تعداد فروشگاه در سه نقطه شهر خرم آباد جانمایی شده اند.

سلیمانی همچنین با اشاره به اینکه در شهرستان بروجرد نیز تعداد 20 فروشگاه عرضه مواد غذایی راه اندازی شده است، بیان داشت: در این فروشگاهها قیمت کالاها 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار است.

وی با بیان اینکه در میان این تعداد کانکس فروش میوه روزانه چهار هزار تن میوه توزیع می شود، یادآور شد: فروش میوه از این کانکس ها 200 تومان زیر قیمت بارفروشی است.