به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا حاجی بیگی شنبه در نشست مطبوعاتی که در سازمان آتش نشانی برگزار شد، درمورد اقدامات سازمان برای چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: پیش از این چهار سال تعداد فوت شدگان، قطع عضوی ها و نابینایان در روز چهارشنبه سوری بیشمار بوده اما در این چهار سال با توجه به اقدامات سازمان آتش نشانی و اطلاع رسانی مطلوب رسانه ها میزان آسیب دیدگان کاهش یافته است .

وی با بیان اینکه امسال پیشرفت سازمان در مورد اجرای اقدامات لازم برای جلوگیری از خطرات چهارشنبه آخر سال مطلوب بوده ، عنوان کرد: خوشبختانه سازمان آتش نشانی در خصوص برنامه 5 ساله و رسیدن به اهداف آن خوب عمل کرده چنانچه تا پایان برنامه پنجم قطعا تعداد ایستگاه های آتش نشانی به 120 ایستگاه افزایش پیدا می کند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه 4 هزار و 500 نیروی آتش‌نشان در شب چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل هستند،عنوان کرد: مردم می توانند مواد محترقه بی‌خطر را از مراکز مجاز تهیه کنند، تا با تدابیر صورت گرفته چهارشنبه آخر سال آرامی داشته باشیم.

حاجی‌بیگی در پاسخ به این سئوال که مواد محترقه بی‌خطر در بین مردم توزیع نمی‌شود، گفت: طرحی را برای چهارشنبه آخر سال در نظر گرفته‌ایم که باید این طرح در شهرداری تصویب و بعد به ارگان‌هایی که در این زمینه دخیل هستند ارسال شود.

وی افزود: اخیرا یکی از ارگان ها فشفشه‌ها و ترقه‌های بی‌خطری را توزیع کرده که باید شهروندان آنها را از مراکز اصلی تهیه کنند.

وی در ادامه در مورد طرح چهارشنبه آخر سال بیان کرد: در این طرح پیشنهاداتی داده شده تا چهارشنبه سوری بی‌خطری داشته باشیم، و چهار‌چوب‌های آن آماده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مورد موضوع انتقال انبارهاازبازارتهران نیز خاطرنشان کرد:تاکنون 80 درصد از انبارهای مواد‌های شیمیایی از بازار تهران منتقل شده است و به طور کلی معمولا در ماه های بهمن و اسفند میزان آتش سوزی های بازار افزایش می یابد که یکی از دلایل آن شبانه روز کار کردن کفاشان و سهل انگاری هایی که ممکن است ایجاد شود، بوده که به طور کلی قرار است مشاغل پر خطر از جمله صنف طلاسازان نیز از بازار تهران منتقل شوند.

حاجی بیگی اضافه کرد: امیدواریم با تلاش های صورت گرفته اواسط سال آینده تمامی انبارها از بازار تهران منتقل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه باید به مرز 120 ایستگاه در تهران برسیم، گفت: همچنین ناوگان آتش‌نشانی و نیروهای انسانی باید تکمیل شود و کالج بین المللی آتش‌نشانی نیز تا سال 91 به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی افزود: هم اکنون 200 نفر در کالج آتش نشانی به تحصیل می پردازند و پایان سال 92 دانشجویان این کالج در هر مرحله به ظرفیت 500 نفر خواهند رسید.

حاجی بیگی اضافه کرد: دانشکده علمی کاربردی سازمان آتش نشانی نیز در مقاطع کاردانی و کارشناسی 600 نفر دانشجو داشته که امیدواریم در سال 90 دانشجوی کارشناسی ارشد نیز در این دانشکده پذیرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر میانگین رسیدن آتش‌نشانان به محل وقوع حادثه 4 دقیقه و 41 ثانیه است، گفت: با تجهیز ناوگان و تکمیل ایستگاه‌ها باید به مرز 3.5 دقیقه که نرم جهانی است برسیم، و در این زمینه مطلوب است اورژانس نیز در کنار ایستگاه های آتش نشانی مستقر شود که در حال حاضر در کنار 12 ایستگاه آتش نشانی اورژانس نیز مستقر شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: همچنین هم اکنون 6 ایستگاه آتش نشانی در حال نصب است که تا پایان نیمه اول سال 90 به بهره برداری می رسد.

حاجی‌بیگی تصریح کرد: در حال حاضر برای اینکه به صورت کامل شهر را پوشش دهیم در برخی از ساعات روز در مکان‌هایی که ایستگاه نداریم نیروها را مستقر کرده تا در صورت بروز حادثه در کمترین زمان ممکن خدمت‌رسانی کنند.

وی در ادامه بیان کرد: هم اکنون تمام تجهیزات ناوگان برای 120 ایستگاه از جمله خودروی تک کابین و دو کابین خریداری شده، که در تمام مناطق 22 گانه نصب خواهد شد و در حال حاضر منتظریم تا برخی مناطق زمین مورد نیاز را در اختیار سازمان برای نصب ایستگاه ها قرار دهند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی در مورد بیمه آتش‌سوزی رایگان منازل اظهار کرد: این کار را شهرداری انجام داد اما برخی از سازمان‌ها معتقد بودند که می‌خواهند این کار را در سراسر کشور اجرا کنند در نتیجه این طرح متوقف شد، و به دلیل اینکه بعضی از افراد جزء قشر آسیب‌پذیر هستند و زمانی که آتش‌سوزی در منازل آنها رخ دهد دچار مشکلاتی می‌شوند توافقی با کمیته امداد کرده‌ایم تا به این افراد یک میلیون تومان کمک بلاعوض و یک میلیون تومان وام داده شود.



حاجی بیگی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 5 هزار پوستر نیز توسط سازمان برای فرهنگ سازی و ارائه اطلاعات لازم جهت کاهش میزان خطرات چهارشنبه آخر سال صورت گرفته اظهار امیدواری کرد که از طریق رسانه ها و با ارائه اطلاع رسانی دقیق و همه جانبه خطرات بیش از پیش کاهش یافته تا شاهد چهارشبه آخر سال با شادی و عاری از هر گونه خطر باشیم.

