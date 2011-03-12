به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نمایش "باد که می‌نویسد"اولین اثر نمایشی گروه تئاتر بامداد به بهانه سالروز تأسیس بنیاد شهید از 22 تا 27 اسفندماه ساعت 18 و 30 دقیقه درسالن استاد لایق شیراز به صحنه می‌رود.

نمایش مذکور به همت بنیاد شهید استان فارس، انجمن هنرهای نمایشی فارس، حوزه هنری فارس و سازمان بسیج هنرمندان سپاه فجر استان فارس در سالن زنده یاد استاد لایق ـ خانه فرهنگ شماره دو شیراز اجرای عمومی می‌شود.

این نمایش نوشته آرش عباسی و با کارگردانی و طراحی فرهاد ارشاد است. مرتضی محمدی، نرگس ایران‌پور و حسین قهرمانی بازیگران نمایش هستند.

نمایش مذهبی ذکریا (ع) در کربلا به روی صحنه میرود

نمایش مذهبی ذکریا (ع) در کربلا از تاریخ 23 تا 27 اسفند ماه جاری در تالار ابوریحان به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل راد کارگردان این نمایش مذهبی گفت: اجرای نمایشهای مذهبی بستر بسیار خوبی برای مردم ما و به ویژه جوانان جهت آشنایی با سیره پیامبران است که در این نمایش تأثیر واقعه کربلا و قبل از کربلا و همچنین شهادت امام حسین (ع) به پیامبران و همدردی حضرت ذکریا (ع) با حضرت محمد(ص) و ارتباط شهادت حضرت یحیی (ع) با امام حسن (ع) به تصویر کشیده می شود.

وی گفت: هنرمندانی چون خادم الحسینی در این کار به عنوان بازیگر و مشاور کارگردان، عبدالحمید زارع در نقش ذکریا (ع) رضا زارع در نقش (هیرودیس) معصومه فراهانی (عبشاع) زن ذکریا محمدحسین محمدی (یاران یحیی) زهرا شهریار (هیرودیا) و حیدر زارع (وزیر هیرودیس) و همچنین دو طنزپرددر نقش کاهنان معبد ایفای نقش می کنند.

این کارگردان جوان که در فیلمهایی مانند مسافر من به کارگردانی حمیدرضا شرفی، مهمانپذیر سعادت، و 2 تله سینمایی شهر آسمانی و چند فیلم بلند دیگر حضور داشته است، افزود: نمایش فوق از تاریخ 23الی 27 اسفند ماه ساعت 18 در تالار ابوریحان شیراز به روی صحنه می رود.