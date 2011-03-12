کشته شدن دو نظامی ناتو در افغانستان/ هلاکت 6 شبه نظامی در اوراکزای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف در بیانیه ای اعلام کرد: دو نظامی ناتو روز گذشته در دو رویداد مختلف در جنوب افغانستان کشته شدند.

ایساف در این بیانیه اعلام کرد : یکی از نظامیان ناتو در نتیجه انفجار تجهیزات انفجاری در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده است. ایساف در این بیانیه به هویت نظامیان کشته شده در جنگ اشاره نکرد.

همچنین در پی افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور امروز شنبه در دیدار با خانواده کودکان کشته شده در ولایت کونار بر متوقف کردن عملیات ناتو در افغانستان تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه یک بمب در یک ایستگاه پلیس در شرق پاکستان در 350 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد منفجر شد و در نتیجه انفجار دیوارهای این ساختمان ویران شده، اما به هیچ فردی آسیب وارد نشد.

همچنین مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند : در نتیجه یک تیراندازی در منطقه اوراکزای دست کم 6 شبه نظامی کشته و سه سرباز زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه افراد مسلح صبح امروز شنبه در بازاری در پاکستان دو نفر را کشتند و آمار تلفات در روز گذشته به 14 نفر رسید.