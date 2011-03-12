بانوان ایران با قهرمانی از خوان اول عبور کردند/ در انتظار دیدارهای دشوار

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان فوتبالیست ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله اول مسابقات مقدماتی المپیک، عصر امروز شنبه به مصاف تیم فوتبال بانوان بحرین رفتند و در پایان موفق شدند با برتری 2 بر صفر مقابل این تیم به عنوان قهرمان گروه C مقدماتی به مرحله دوم این رقابت‌ها صعود کنند.

در این دیدار که در شهر"زرقا" اردن برگزار شد، تیم کشورمان با گل‌های مریم رحیمی (دوگل) مقابل حریف بحرینی خود به برتری دست یافت. بانوان ایران در دو دیدار گذشته به ترتیب مقابل فلسطین و اردن به یک پیروزی و یک تساوی دست یافته بودند.

به این ترتیب تیم فوتبال بانوان ایران که در گروه خود با تیم‌های فلسطین، اردن و بحرین همگروه بود با پیروزی مقابل بحرین 7 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله بعدی مسابقات مقدماتی المپیک لندن راه یافت. دومین تیم صعود کننده این گروه در دیدار اردن و فلسطین مشخص خواهد شد.

صعود تیم بانوان ایران در خاک اردن در حالی رقم خورد که تا حدود دو هفته پیش وضعیت اعزام این تیم بدلیل مشکلات مالی و وجود اختلاف بین مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک مشخص نبود و در نهایت با پادرمیانی سازمان تربیت بدنی و قول پرداخت هزینه‌ها مشکل این تیم برای اعزام حل شد.