900 خرم آبادی به صورت اینترنتی بلیط خریداری کردند

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه این اقدام منجر به کاهش رفت و آمدهای فراوان برای خرید بلیط شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان خاطر نشان کرد: فروش اینترنتی بلیط اتوبوس یکی از برنامه های مطلوب دولت است که در استان لرستان با استقبال فراوانی مواجه شده است.

حیدری با اشاره به آغاز پیش فروش بلیط های مسافرتی نوروزی از هشتم تا 24 اسفندماه سالجاری، اظهار داشت: این طرح به خاطر شرایط ویژه مسافرتهای نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: پیش فروش اینترنتی بلیط های نوروزی ناوگان اتوبوسی استان نیز همزمان با سایر استانهای کشور از چهارم اسفندماه به مدت یک هفته از طریق سایت مرکزی سازمان راهداری به نشانی www.rmto.ir انجام شد.

حیدری با اشاره به وضعیت قیمتهای فروش بلیط در استان لرستان خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سالجاری نسبت به سال گذشته ما هیچگونه افزایش قیمتی در بلیط مسافرتهای برون شهری و درون شهری نداشته ایم.

وی با اشاره به آمادگی ناوگان حمل و نقل استان برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی، افزود: همچنین به منظور رفاه حال مسافران تمهیداتی اندیشیده شده و ناوگان اتوبوسی با حدود220 دستگاه، مینی بوس با هزار دستگاه و سواری کرایه ای با 750 دستگاه سازماندهی لازم را دیده اند.