به گزارش خبرگزاری مهر، شبنم قلی‌خانی کارگردان این فیلم با اشاره به اینکه زمان فیلم هشت دقیقه است گفت: داستان فیلم درباره دو زن از دو نسل متفاوت است که زن جوان در مورد شخصی دچار سوء تفاهم می‌شود و زن میانسال در تلاش است با آگاه نمودن وی سوء تفاهم را برطرف سازد و ...

وی افزود: این فیلم که تدوین آن از سوی سهراب شاه‌محمدلو پایان رسیده و هم اکنون آماده نمایش است سعی شده از بازیگران هنرجویان "موسسه سینمایی هنر و اندیشه" استفاده شود.

این فیلم که در منطقه لویزان فیلمبرداری شده همانند سایر آثار کارگردان به مفهوم عمیق زندگی و مرگ می‌پردازد. قلی‌خانی همچنین درباره جشنواره فیلم 100 که به عنوان داور در آن حضور داشت تصریح کرد: تجربه داوری در جشنواره فیلم 100 مثل کلاس درس بود که بیشتر یاد بگیرم و بیشتر فیلم کوتاه ببینم، فیلم‌های کوتاهی که با کمترین امکانات ولی با دید هنرمندانه تولید‌ شده‌اند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از آهو تالیمی و بنفشه وزیری بازیگر، داریوش موحد تصویربردار، امید قربانی صدابرار، محمد وثوقی برنامه‌ریز، بهاره خلیلی گریم، سهراب شاه‌محمد‌لو تدوین.

وی چهار فیلم کوتاه داستانی "من تنها"‌، "حقیقت یک دست فروش"، "خانه، زندگی" و فیلم‌های کوتاه مستند به نام فارسی "نا‌آشنا" و "روچ" را در کارنامه کاری خود به عنوان کارگردان و تهیه کننده دارد.

