20 هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بابک شریفی در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد، اظهارداشت: این پروژه ها مجموعاً 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با اشاره به تعداد واحدهای انفرادی مسکن مهر در کرمانشاه نیز گفت: تعداد دو هزار و350 واحد انفرادی مسکن مهر نیز در شهر کرمانشاه در حال اجرا است که این واحدها نیز پیشرفت مطلوبی داشته اند.

شریفی در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در سایر مناطق کرمانشاه اظهار داشت: پروژه مسکن مهر شهر ماهیدشت 17 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در شهرهای هلشی مرکز فیروزآباد و کوزران نیز بزودی شروع می شوند ودر شهرهای تابعه حوزه شهرستان کرمانشاه نزدیک به 60 واحد انفرادی با استفاده از تسهیلات مسکن مهر در حال ساخت است.

وی افزود: در این راستا متقاضیان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری شهرهای تابعه شهرستان با اخذ تسهیلات 200 میلیون ریالی نسبت به ساخت مسکن مهر اقدام کنند.

رئیس گروه عمران و برنامه ریزی فرمانداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به طرح مقاوم سازی مسکن روستایی خاطر نشان کرد: از ابتدا طرح مقاوم سازی مسکن روستایی تا دی ماه سال جاری هزار و140 نفر متقاضی تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی دربخشهای تابعه شهرستان ثبت نام کردند که از طریق بانک مسکن تسهیلات 100 میلیون ریالی مقاوم سازی به آنها اعطا شد.