80 درصد از بودجه شهرداری مشهد در امور عمرانی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان، ظهر شنبه در نشست خبری افزود: از بودجه مورد نظر شهرداری مشهد، 17 میلیارد تومان در بخش آسفالت، 25 میلیارد تومان برای بازسازی مسیرها و کانالهای اصلی هزینه شده است.

وی گفت: برای احداث تقاطع غیر همسطح و بزرگراهها نیز در سال جاری 30 میلیارد تومان هزینه شده است.

پژمان با اشاره به اینکه امسال برای راه اندازی قطار شهری مشهد نیز، جدا از اعتبارات شهرداری 100 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: با ورود اولین دستگاه تی بی ام حفاری تونل در مشهد، عملیات خط 2 قطار شهری آغاز خواهد شد و با ترخیص دومین دستگاه تی بی ام در فروردین ماه سال 90 احداث این خط شتاب خواهد گرفت.

وی در خصوص راه اندازی خط یک قطار شهری مشهد، گفت: اگر چه تعداد قطارها هنوز کامل نیست، اما با افزایش ساعات کار و ورود 2 محموله دیگر واگن تا اردیبهشت ماه سال آینده، قطار شهری مشهد، به ظرفیت نهایی خود در جا به جایی مسافر، دست خواهد یافت.

پژمان در خصوص پروژه های عمران شهری مشهد، در سال آینده گفت: بزودی عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان امام علی(ع)، تقاطع غیر همسطح بلوار جانباز و سه راهی شاهد در محور قوچان آغاز می شود که با احداث این تقاطع ها بار ترافیک در این مناطق بشدت کاهش خواهد یافت.

شهردار مشهد در خصوص تأخیر پروژه غیر همسطح میدان امام حسین (ع) گفت: جابجایی برخی تأسیسات در این میدان باعث کندی کار شد.

وی با اشاره به اینکه یک سوم اقتصاد کشور به بخش مسکن تعلق دارد، گفت: شهرداری مشهد در این زمینه بسیار موفق ظاهر شد، به گونه ای که در گوشه و کنار شهر پروژه های عمرانی در جریان است.

وی در خصوص اقدامات شهرداری برای زائران نوروزی، گفت: اقدامات شهرداری به دلیل ورود زائران امام هشتم به یک مقطع خاص محدود نمی شود، بلکه این نهاد در طول سال مشغول به خدمت است، اما در عین حال مجاوران و زائران در عید نوروز امسال، چهره متفاوتی را از شهر مشاهده خواهند کرد.