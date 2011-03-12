ملاقات معاون آمریکای وزارت خارجه با رئیس کنگره کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار زمینه های گسترش روابط پارلمانی دو کشور مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح نقش مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی و نحوه انتخاب نمایندگان و تعامل با قوه مجریه، اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوی ترین و مؤثرترین مجالس قانونگذاری دنیا ، با توجه به اختیارات قانونی برگرفته از قانون اساسی، بر عملکرد قوه مجریه و نحوه اجرای قوانین نظارت می نماید.

در ادامه ملاقات ، پیشرفتهای کشورمان در زمینه های مختلف علمی و اقتصادی تشریح شد که مورد توجه رئیس کنگره کلمبیا قرار گرفت. کمالوندی همچنین وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین اوضاع در افغانستان و عراق را تشریح کرد.

معاون وزیر خارجه همچنین آمادگی کشورمان برای همکاریهای اقتصادی با کلمبیا را اعلام و بر لزوم فعال شدن بخش های خصوصی در این ارتباط تأکید کرد و از رئیس کنگره کلمبیا برای سفر به ایران دعوت بعمل آورد.

بندتی (Benedetti) رئیس کنگره کلمبیا نیز ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با هیأت ایرانی و علاقمندی به سفر به ایران ابراز امیدواری کرد در فرصتی مناسب از ایران دیدن کند.

وی ضمن تشریح نحوه عملکرد کنگره (شامل مجلس نمایندگان و سنا) و چگونگی انتخاب نمایندگان و سناتورها به برخی سؤالات هیأت ایرانی پیرامون نحوه تعامل با قوه مجریه پاسخ داد.

بنیدتی ضمن تشکر از تحلیل هیأت ایرانی از اوضاع منطقه و همچنین آگاهی از پیشرفتهای ایران طی سه دهه گذشته، ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بخصوص در بخش اقتصادی گسترش یابد و آمادگی کنگره برای تسهیل در این امور را اعلام کرد.