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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

ملاقات معاون آمریکای وزارت خارجه با رئیس کنگره کلمبیا

ملاقات معاون آمریکای وزارت خارجه با رئیس کنگره کلمبیا

بهروز کمالوندی در سفر دوره ای خود به چند کشور آمریکای لاتین با Benedetti رئیس کنگره کلمبیا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار زمینه های گسترش روابط پارلمانی دو کشور مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح نقش مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی و نحوه انتخاب نمایندگان و تعامل با قوه مجریه، اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوی ترین و مؤثرترین مجالس قانونگذاری دنیا ، با توجه به اختیارات قانونی برگرفته از قانون اساسی، بر عملکرد قوه مجریه و نحوه اجرای قوانین نظارت می نماید.

در ادامه ملاقات ، پیشرفتهای کشورمان در زمینه های مختلف علمی و اقتصادی تشریح شد که مورد توجه رئیس کنگره کلمبیا قرار گرفت. کمالوندی همچنین وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین اوضاع در افغانستان و عراق را تشریح کرد.

معاون وزیر خارجه همچنین آمادگی کشورمان برای همکاریهای اقتصادی با کلمبیا را اعلام و بر لزوم فعال شدن بخش های خصوصی در این ارتباط تأکید کرد و از رئیس کنگره کلمبیا برای سفر به ایران دعوت بعمل آورد.

بندتی (Benedetti) رئیس کنگره کلمبیا نیز ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با هیأت ایرانی و علاقمندی به سفر به ایران ابراز امیدواری کرد در فرصتی مناسب از ایران دیدن کند.

وی ضمن تشریح نحوه عملکرد کنگره (شامل مجلس نمایندگان و سنا) و چگونگی انتخاب نمایندگان و سناتورها به برخی سؤالات هیأت ایرانی پیرامون نحوه تعامل با قوه مجریه پاسخ داد.

بنیدتی ضمن تشکر از تحلیل هیأت ایرانی از اوضاع منطقه و همچنین آگاهی از پیشرفتهای ایران طی سه دهه گذشته، ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بخصوص در بخش اقتصادی گسترش یابد و آمادگی کنگره برای تسهیل در این امور را اعلام کرد.

کد مطلب 1272637

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