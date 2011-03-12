به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری با اعلام اینکه تا کنون شاخص هایی در این خصوص در سطح ملی و بین المللی بر اساس اهداف و تعاریف مختلف تهیه و ارائه شده، یاد آور شده است: این شاخص ها باید با در نظر گرفتن اهداف، ماموریت و نقش دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور، شاخص های مندرج در نقشه جامع علمی کشور، آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم مانند آئین نامه های ارتقا، فرصت مطالعاتی، تشکیل قطب ها و همچنین سایر اسناد مرتبط بالا دستی یا همتراز تهیه شوند.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم همچنین بر ضرورت دسته بندی این شاخص ها و تعیین وزن و امتیاز آنها به صورت کلان ملی و جهانی تاکید کرد.

به گزارش مهر، به استناد جز (و ) ماده 15 برنامه پنجم توسعه کشور ، وزارت علوم تهیه شاخص ها ی نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در کشور را بر عهده دارد.