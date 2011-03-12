به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی تیم ملی فوتبال آرژانتین برای دیدار روز 26 مارس (6 فروردین) مقابل ایالات متحده آمریکا اعلام شده که در این میان نامی از کارلوس ته وز ، مهاجم تیم فوتبال منچسترسیتی، به چشم نمی خورد.

سرخیو باتیستا، سرمربی تیم فوتبال آرژانتین، گفته که دلیل خاصی برای دعوت نکردن ته وز در میان نبوده و قصد داشته توانایی بازیکنان دیگر را ارزیابی کند. ته وز ماه گذشته در دیدار با پرتغال هم به تیم ملی آرژانتین دعوت نشد.

بر پایه گزارش ساکرنت، "خولیو گروندونا"، رئیس اتحادیه فوتبال آرژانتین، گفته دعوت نشدن ته وز به تیم ملی آرژانتین جریمه این بازیکن است چرا که او در بازی با برزیل به دلیل آسیب دیدگی از حضور در تیم ملی آرژانتین سر باز زد اما چند روز بعد با سیتی به میدان رفت.

سرخیو آگوئرو، مهاجم تیم آتلتیکومادرید، هم برای دیدار با آمریکا و کاستاریکا (9 فروردین) به تیم ملی آرژانتین دعوت نشده است.