به گزارش مهر، به نقل از ورایتی این فیلم یک کمدی دراماتیک مستقل است که ریموند دفلیتا فیلمنامه آن را نوشته و کارگردانی فیلم را نیز بر عهده دارد. داستان فیلم که در نیویورک و پاریس می‌گذرد زندگی سه زوج جوان را مورد بررسی قرار می‌دهد که به دنبال خوشبختی واقعی می‌گردند.



آخرین فیلمی که از پارکر اکران شده "جنسیت و شهر 2" بود و او هم اکنون مشغول بازی در فیلم "شب سال نو" است. پارکر پس از آن در فیلم "نمی‌دانم چطور آن کار را کرد" نقش آفرینی می‌کند.



تومی هم اکنون مشغول بازی در فیلم "مثل ماه مارس" به کارگردانی جورج کلونی است. او سه فیلم را در نوبت اکران دارد. این سه فیلم "بلوار رستگاری" ، "دیوانه ، احمق ، عشق" و "وکیل لینکولن" نام دارند. فیلم قبلی دفلیتا "جزیره شهر" نام دارد که برنده جایزه فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره تریبکای 2009 شد.