دومین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی در مالزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این کنفرانس که با همکاری دانشگاه "یو کی ام" و درپردیس کوالالامپور دانشگاه" یو تی ام" برگزار شد بالغ بر بیست و پنج مقاله از طرف دانشجویان دانشگاههای" یو پی ام"،" یو کی ام"،" یو ام"،" یو اس ام" و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ارائه شد.

در نخستین روز این همایش که سفیر جمهوری اسلامی و رایزن علمی کشورمان حضور داشتند ، سخنرانان مدعو از کشورهای سنگاپور و کره و یکی ازاساتید برجسته ایرانی از دانشگاه "یو پی ام" در خصوص آخرین پیشرفتهای روز دنیا در حوزه فنآوری نانو مقالات خود را ارایه دادند.

بر اساس این گزارش ، پنج سخنران مدعو از سه کشور مالزی ، کره و سنگاپور مبانی علمی این فناوری را مورد بررسی قرار میدهند .

این کنفرانس دو روزه با ارایه مقالات مختلف و با حضور اندیشمندان و محققین کشورهای مختلف فردا نیز به کار خود ادامه خواهد داد.