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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

با حضور سفیر ایران ؛

دومین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی در مالزی افتتاح شد

دومین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی در مالزی افتتاح شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر ر جنوب شرق آسیا : دومین کنفرانس بین المللی نانو تکنو لوژی به همت هسته علمی نانو تکنولوژی و با حمایت اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان دانشگاههای مالزی در کوالالامپور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این کنفرانس که با همکاری دانشگاه "یو کی ام" و درپردیس کوالالامپور دانشگاه" یو تی ام" برگزار شد بالغ بر بیست و پنج مقاله از طرف دانشجویان دانشگاههای" یو پی ام"،" یو کی ام"،" یو ام"،" یو اس ام" و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ارائه شد.

در نخستین روز این همایش که سفیر جمهوری اسلامی و رایزن علمی کشورمان حضور داشتند ، سخنرانان مدعو از کشورهای سنگاپور و کره  و یکی ازاساتید برجسته ایرانی از دانشگاه "یو پی ام" در خصوص آخرین پیشرفتهای روز دنیا در حوزه فنآوری نانو مقالات خود را ارایه دادند.

بر اساس این گزارش ، پنج سخنران مدعو از سه  کشور مالزی ، کره و سنگاپور مبانی علمی این فناوری را مورد بررسی قرار میدهند .

این کنفرانس دو روزه با ارایه مقالات مختلف و با حضور اندیشمندان و محققین کشورهای مختلف فردا نیز به کار خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 1272641

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