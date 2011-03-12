فرماندار جدید شهرستان سرپل ذهاب معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در جلسه شورای اداری سرپل ذهاب و در مراسم تودیع و معارفه فرماندار این شهرستان از مدیران ادارات خواست تا در برخورد مطلوب و شایسته با ارباب رجوع نهایت دقت و کوشش خود را بکار بندند و با حضور بیشتر در میان مردم پاسخگوی آنها باشند و خود را خادم مردم بدانند.

جلال منکرسی با اشاره به افتخارات بزرگ جوانان و دانشمندان ایرانی ما در عرصه های مختلف علمی و فناوری گفت: ما در همه عرصه ها امروز حرف برای گفتن داریم و افتخارات بدست آمده توسط جوانان این مرز بوم باعث سربلندی ایران اسلامی شده است.

وی تصریح کرد: امروز هر جا دانشمندان ما اراده کنند می توانند در بحث انرژی هسته ای و فناوری نانو حرفی برای گفتن داشته باشند.

منکرسی در خصوص رویکرد دولت در سال جاری در خصوص اشتغال، مسکن، کشاورزی و فرهنگ گفت: برای مردم این شهرستان باید مسئله اشتغال در اولویت باشد و روسای ادارات می بایست نسبت به این امر توجه بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر این مطلب که شورای برنامه ریزی شهرستان باید بیش از پیش فعال شود، گفت: شورای برنامه ریزی متولی توسعه شهرستان است و تصمیمات مهم در این شورا اتخاذ می شود و مصوبات شورای برنامه ریزی لازم الاجرا است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: امید است با همکاری و تعامل هر چه بیشتر مدیران شهرستان با مدیران کل ادارات شاهد افزایش میزان خدمت‌رسانی به مردم شهرستان باشیم.

فرماندار سابق سرپل ذهاب نیز در ادامه این جلسه بر اهمیت خدمت کردن به مردم بعنوان فرصتی الهی برای رشد و تعالی معنوی انسان تاکید کرد.

مصطفی عظیمی افزود: آنچه موجب قرب انسان به خداوند می شود نیک رفتاری و خوشرویی با مردم و گره گشایی از کار آنها است.

وی کسب رضایت خداوند متعال را در گرو رضایت مندی مردم دانست و خاطر نشان کرد: باید با تلاش مضاعف خدمت رسانی آسان و سریعتری به مردم ارایه شود.

عظیمی ضمن تاکید براینکه شهرستان سرپل ذهاب برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند به برنامه ریزی و همکاری و همدلی همه جانبه مسئولان و مردم است، گفت: این شهرستان در سال 88 با اعتباری بالغ بر 91 میلیارد و 232 میلیون ریال 140 پروژه و در سال 89 تعداد 160 پروژه عمرانی با اعتبار 127 میلیارد و 557 میلیون ریال را به اجرا درآورد.

وی مهمترین این طرحها را گازرسانی، طرح آبیاری تحت فشار در سطح 157 هکتار، انبار غله 20 هزار تنی، هنرستان فنی و حرفه ای دختران، خدمات زیباسازی شهر و آبشار خلیج فارس، برق رسانی به روستاها و احداث هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر عنوان کرد.

فرماندار جدید سرپل ذهاب نیز در ادامه خدمت به مردم و گره گشایی از کار آنان را یک وظیفه دانست.

میرزا مراد پیرو با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام گرفته و فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز در چند سال اخیر تلاش برای استقرار توسعه متوازن و پایدار در شهرستان را مورد تاکید قرار داد.

در پایان از زحمات مصطفی عظیمی فرماندار سابق سرپل ذهاب تقدیر و میرزا مراد پیرو به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.