کلاسهای حافظ شناسی در مرکز شیرازشناسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این کلاسها از تاریخ 20 فروردین ماه سال آینده روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 19 در مرکز شیراز شناسی برگزار خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این کلاس می توانند با شماره های 6489339 مرکز شیراز شناسی و یا 4-7363081 تماس حاصل کنند.

مرکز شیرازشناسی یکی از مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز بوده که با هدف معرفی شیراز در زمینه های گوناگون مذهبی، فرهنگی، علمی، هنری و تاریخی راه اندازی شده است.

این مرکز در سال 88 به مناسبت هفته شیراز در عمارت کوشک باغ بعثت افتتاح شد.

از فعالیتهای این مرکز می توان به برگزاری کارگاه های مختلف ازجمله کارگاه عرفان، فلسفه، گردشگری، حافظ شناسی و.. اشاره کرد همچنین این مرکز دارای کتابخانه ای تخصصی به منظور استفاده علاقمندان است.