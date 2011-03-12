تسلیت بروجردی به مقامات پارلمانی ژاپن در پی وقوع سونامی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام های علاءالدین بروجردی به این شرح است:

جناب آقای کوجی ساتو

رئیس محترم کمیته سیاست خارجی و امور دفاعی مجلس مشاوران ژاپن

مایلم مراتب اندوه عمیق خود را از جان باختن و مجروح شدن جمع زیادی از هموطنانتان در حادثه زلزله و سونامی در شمال شرق کشورتان بیان دارم.

بدین مناسبت ضمن ابراز همدردی و تسلیت خود و همکارانم با جنابعالی و دولت و ملت کشور دوست ژاپن، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه تاکید می نمایم.

عالیجناب؛

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی ، رحمت و مغفرت برای جان باختگان، بهبودی و تندرستی آسیب دیدگان این حادثه غم انگیز را از خداوند منان مسئلت دارم.

در پیام دیگر بروجردی آمده است:

جناب آقای تارو ناکایاما

رئیس محترم گروه دوستی پارلمانی ژاپن و ایران

عالیجناب

با کمال تاسف از فاجعه زلزله و سونامی در شمال شرقی کشورتان و جان باختن و آسیب دیدن جمع زیادی از هموطنانتان مطلع شدم.

مایلم ضمن بیان مراتب همدردی و تسلیت خود و همکارانم در گروه دوستی پارلمانی ایران- زاپن با جنابعالی، دولت و ملت کشور دوست ژاپن، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان تاکید نمایم.

عالیجناب

بار دیگر ضمن ابراز مراتب همدردی خود از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای جان باختگان، بهبودی و تندرستی برای آسیب دیدگان، صبر و شکیبایی برای بازماندگان خواستارم.

همچنین بروجردی در پیام دیگری به رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان ژاپن این حادثه را به وی تسلیت گفت که متن آن به این شرح است:

جناب آقای تارا مایا کودایرا

رئیس محترم کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان ژاپن

عالیجناب

با تاسف فراوان از جان باختن و آسیب دیدن جمع زیادی از هموطنانتان در حادثه زلزله مهیب شمال شرقی کشورتان مطلع شدم.

این حادثه غم انگیز موجبات تاثر و اندوه عمیق اینجانب و اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را فراهم ساخت.

ضمن ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود و همکارانم با جنابعالی، دولت و ملت کشور دوست ژاپن، از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای جان باختگان ، شفای عاجل برای مجروحان، شکیبایی و صبر برای بازماندگان مسئلت می نمایم.