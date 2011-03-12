مصرف نفت سفید در استان مرکزی 38 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین صادقیان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این مدت مصرف بنزین موتور، نفت کوره و نفت گاز نیز به ترتیب با 15، 18و 14 درصد کاهش همراه بوده است.

وی دلیل کاهش مصرف انواع فرآورده های نفتی در سطح استان را اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اعلام کرد و گفت: این میزان کاهش مصرف مربوط به ناحیه مرکزی، خمین، دلیجان و ساوه است.

صادقیان در ادامه از کشف 44 هزار و 138 لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان خبر داد و گفت: عاملان این قاچاق به مقامات قضایی معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 71 گشت مشترک از سوی کارکنان این شرکت، نمایندگان اداره تعزیرات، فرمانداری و نیروی انتظامی استان با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی در منطقه اراک انجام شد.



