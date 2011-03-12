به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه بررسی مشکلات حمل و نقل برون شهری قم، با اشاره به جایگاه بین المللی شهر قم اظهار داشت: استان قم به عنوان شاهراه و مسیر عبوری 17 استان کشور نیازمند طرحی جامع برای مدیریت و ارتقای حمل و نقل برون شهری است.



وی با بیان اینکه طرح جامع حمل و نقل برون شهری قم به زودی تدوین خواهد شد، افزود: این طرح با توجه به نیازهای استان، مباحثی چون اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل برون شهری، پیش بینی حمل و نقل روان برای سال‌های آینده، گسترش خطوط جاده‌ای و ریلی، استفاده بهینه از جاده‌های موجود و اتصال راه‌ها را مورد توجه قرار خواهد داد.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت احصاء و بررسی اطلاعات موجود خطوط ریلی و جاده‌ای و همچنین طرح‌های دستگاه‌های مرتبط برای ارتقاء و افزایش این خطوط در استان قم، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود حمل و نقل برون شهری قم ضروری است و باید در تدوین این طرح به این مهم توجه شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح استقبال از بهار و ساماندهی ورودی کاشان به قم، اظهار داشت: در مرحله دوم این طرح اقدامات بسیار خوبی برای پاکسازی محور کاشان - قم از میدان قائم تا پادگان خیبر صورت گرفته، اما ساماندهی سنگ بری‌ها و واحدهای کارگاهی موجود در این مسیر برای برطرف شدن مشکل دپوی پسماند این مراکز ضروری است.

