  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

مدیریت زمان نقش موثری در حوزه فعالیتهای دانش‌آموزی دارد

مدیریت زمان نقش موثری در حوزه فعالیتهای دانش‌آموزی دارد

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: مدیریت زمان نقش موثری در حوزه فعالیت‌های دانش‌آموزی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد جواد حاج علی اکبری در جمع اعضای مجمع مرکزی این تشکل دانش‌آموزی با بیان این که تنها راه برخورد با وقت، استفاده درست از آن است، افزود: برای جلوگیری از به هدر رفتن این پدیده باید برنامه‌ریزی‌ دقیق داشت.

وی ادامه داد: زمان یک سرمایه نامرئی است، لذا هرگونه تغییر و دگرگونی باید با توجه به زمان صورت گیرد و مسئولان و متولیان نظام تعلیم و تربیت کشور نیز باید مسئولیت‌ها و وظایف خود را به خوبی بشناسند و در وقت و به هنگام تکالیف خود را انجام دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با تاکید بر این که مسئله شناسی، مخاطب شناسی و محیط شناسی سه نکته مهمی است که باید در راس فعالیت‌های دانش‌آموزی قرار گیرد، اضافه کرد: اگر این سه نکته در نظام تعلیم و تربیت کشور لحاظ شود، آنگاه دانش‌آموزان به تکامل می‌رسند.

کد مطلب 1272653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها