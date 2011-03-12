به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد جواد حاج علی اکبری در جمع اعضای مجمع مرکزی این تشکل دانش‌آموزی با بیان این که تنها راه برخورد با وقت، استفاده درست از آن است، افزود: برای جلوگیری از به هدر رفتن این پدیده باید برنامه‌ریزی‌ دقیق داشت.

وی ادامه داد: زمان یک سرمایه نامرئی است، لذا هرگونه تغییر و دگرگونی باید با توجه به زمان صورت گیرد و مسئولان و متولیان نظام تعلیم و تربیت کشور نیز باید مسئولیت‌ها و وظایف خود را به خوبی بشناسند و در وقت و به هنگام تکالیف خود را انجام دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با تاکید بر این که مسئله شناسی، مخاطب شناسی و محیط شناسی سه نکته مهمی است که باید در راس فعالیت‌های دانش‌آموزی قرار گیرد، اضافه کرد: اگر این سه نکته در نظام تعلیم و تربیت کشور لحاظ شود، آنگاه دانش‌آموزان به تکامل می‌رسند.