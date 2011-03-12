ساخت مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی برای آبرسانی به مسکن مهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلیبینا ظهر شنبه در بازدید از پروژههای آبرسانی به مسکن مهر قم با اشاره به پروژههای در دست اجرای آبفای قم به منظور آبرسانی به این پروژهها گفت: ساخت مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی مهر یک با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال، اجرای خطوط ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلیمتری اصلی انتقال آب با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال و اجرای خطوط ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر انتقال آب با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال از جمله این پروژهها است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب استان هم اکنون در پنج جبهه کاری در منطقه پردیسان مشغول به فعالیت هستند اظهار داشت: ۱۵۵ کیلومتر شبکههای اصلی و فرعی آب، ۴۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره، یک باب تصفیه خانه فاضلاب و دو باب ایستگاه پمپاژ به منظور تأمین آب و انتقال فاضلاب پروژه مسکن مهر طراحی شده است که طبق برنامه اجرا خواهد شد.
مدیر عامل آبفای قم تأکید کرد: با توجه به حمایتهای استاندار محترم از پروژههای آبرسانی مسکن مهر، در روزهای آینده ساخت مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی مهر دو و عملیات اجرایی خطوط فرعی آب نیز آغاز خواهد شد.
آب پروژههای مسکن مهر قم سریعتر تأمین شود
معاون عمرانی استاندار قم نیز در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت در عملیات اجرایی این پروژهها خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکت آب و فاضلاب استان با تلاش و همت مضاعف عملیات اجرایی پروژههای آبرسانی به مسکن مهر را دنبال میکند.
هوشنگ غلامزاده با اشاره به اهمیت آبرسانی به مسکن مهر خاطرنشان کرد: شیرینی اجرای این پروژهها زمانی بیشتر میشود که طبق برنامه زمانبندی به اتمام برسد.
معاون عمرانی استاندار قم در ادامه خواستار برنامهریزی منسجمتر جهت اتمام هر چه سریعتر پروژهها شد و ضمن ارائه راهنماییهای لازم در این زمینه گفت: ما نیز در استانداری قم همکاریها و مساعدتهای لازم را برای اجرای به موقع این پروژهها خواهیم داشت.
یادآور میشود معاون عمرانی استاندار قم به همراه مدیرعامل و معاونین آبفا و همچنین رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم از خط ۱۰۰۰ میلیمتری انتقال آب به مسکن مهر قم، مخزن در حال ساخت ۲۰ هزار متر مکعبی پردیسان و مخزن پنج هزار متر مکعبی قدس که در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، بازدید کردند.
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