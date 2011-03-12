ساخت مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی برای آبرسانی به مسکن مهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلی‌بینا ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های آبرسانی به مسکن مهر قم با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای آبفای قم به منظور آبرسانی به این پروژه‌ها گفت: ساخت مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی مهر یک با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال، اجرای خطوط ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌متری اصلی انتقال آب با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال و اجرای خطوط ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی‌متر انتقال آب با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال از جمله این پروژه‌ها است.

وی با بیان اینکه پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب استان هم اکنون در پنج جبهه کاری در منطقه پردیسان مشغول به فعالیت‌ هستند اظهار داشت: ۱۵۵ کیلومتر شبکه‌های اصلی و فرعی آب، ۴۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره، یک باب تصفیه خانه فاضلاب و دو باب ایستگاه پمپاژ به منظور تأمین آب و انتقال فاضلاب پروژه مسکن مهر طراحی شده است که طبق برنامه اجرا خواهد شد.