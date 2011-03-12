"ادب توحیدی انبیاء در قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مباحث ارزشمند این کتاب، محصول درسهای تفسیر ترتیبی آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در جمع عالمان و قرآن پژوهان حوزوی است که در تفسیر آیات پایانی سوره مبارک «مائده» به مناسبت گفتگوی پیامبر عظیم الشأن الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام با خدای سبحان ارایه شده و در دو بخش کلیات و بررسی تطبیقی ادب انبیاء (ع) ساماندهی شده است.



مباحث بخش نخست این کتاب شریف در قالب پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول، پس از مفهوم‌شناسی ادب، معیار شناخت زیبایی و راه کسب آن، بررسی ادب انبیاء در نگاه روایات اهل بیت علیهم السلام و در پایان فصل، پس از بررسی تفاوت ادب با اخلاق، ظرافت توحیدی بهترین ادب مطرح شده است.



در فصل دوم، پس از بیان روش اسلام در تأدیب بُعد علمی و عملی انسان، مرتبه عالی تأدیب نفس تصویر شده است.



در فصل سوم، ابتدا از اسوه‌های ادب و ضرورت آن سخن رفته و سپس پیامبران الهی به عنوان بهترین الگوهای تأدیب مطرح شده‌اند و آن‌گاه تأدیب انبیاء از سوی خدا و سیره آنان در تأدیب بررسی شده است.



همچنین در فصل چهارم این اثر ارزشمند، به بیان ادب مشترک و عام انبیاء، مراتب ادب انبیاء و گفتار متنی و تشریحی قرآن در ادب انبیاء اشاره شده است.



در فصل پنجم نیز محورهای ادب انبیاء در ابلاغ وحی و احتجاج با مخالفان بررسی شده است.



همچنین مباحث بخش دوم این اثر در دو فصل سامان یافته است که در فصل اول به ادب پیامبران غیر اولوالعزم از دیدگاه قرآن کریم پرداخته شده و از ادب حضرت آدم، هود، صالح، اسماعیل، لوط، یعقوب، ایوب، شعب، داود، سلیمان، یونس و زکریا علیهم السلام یاد شده است.



در فصل دوم نیز ادب پیامبران اولوالعزم الهی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی (علیهم السلام) و حضرت رسول اکرم (ص) تشریح شده است.



تفسیر موضوعی قرآن کریم با عنوان ادب توحیدی انبیاء در قرآن، اثر آیت‌الله جوادی آملی از سوی انتشارات اسراء به زیور چاپ مزین و روانه بازار شده است.