استاندارد ملی مدیریت فراگیر 13000 رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ظهر شنبه در همایش معرفی استاندار ملی سیستم مدیریت فراگیر ایرانی با شماره ملی 13000 گفت: این استاندارد پذیرش یک رویکرد فرایندی را از جایگاه کل سازمان تا کلیه ابعاد اجرایی داخل آن را ممکن می سازد.

نظام الدین برزگری هدف این استاندارد سازی را تعیین الزامات یک سیستم فراگیر برای سازمانهایی عنوان کرد که می خواهند علاوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب سیستم مدیریت فراگیر، ابعاد کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و آراستگی را پوشش داده و در سازمان خود مستقر کنند.

وی استاندارد ملی 13000 را به عنوان خط کش رویکرد فرایندی در همه زمینه ها معرفی کرد و افزود: این استاندارد فراگیر سازماندهی، اجرا، عملیات و طراحی تولید، بودجه و ساختار را به نحو مطلوبی برنامه ریزی می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سازمان برای اساسی ترین فعالیتها و جزئی ترین اقدامات نیازمند شاخص های اندازه گیری است که از جمله آنها شاخص های اقتصادی است که در این نوع استاندارد به آن توجه ویژه ای شده است.

برزگری بر استاندار سازی بومی و ایرانی تاکید و عنوان کرد: استاندارد سازی بومی حرکتی است که عاملان استاندارد انجام آن را آغاز کرده اند و در این راه نیز موفق بوده اند.

وی با اذعان بر استفاده از علوم دیگران با در نظر داشتن شرایط فرهنگی و بومی بیان داشت: این در حالی است که اکنون به لحاظ رشد علم در عرصه های مختلف نیاز به اینکه دیگران برایمان برنامه ریزی کنند نداریم.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،با اشاره به آغار برنامه پنجم توسعه به مطرح شدن الرامات مدیریتی اشاره و اظهار امیدواری کرد: با توجه به مصوبه اخیر دولت در این خصوص، بتوانیم در جلسه اصلی دولت که با حضور وزرا و معاونین رئیس جمهور برگزار می شود، سیستم مدیریت فراگیر را در همه سازمانها مستقر کنیم.

برزگری یادآور شد: این استاندار ملی مدیریتی در واقع حقی است که سازمانها در مقابل شهروندان و مخاطبان دارند.

50 درصد استانداردهای ملی در کشور تدوین شده است

این مسئول در ادامه با اشاره به وجود 17 هزار استاندار ملی در ایران افزود: بیش از 50 درصد از این استانداردها طی سه تا چهارسال اخیر در کشور تدوین شده است.

برزگری اظهار داشت: این مهم نقش به سزایی در توسعه استاندارسازی ملی و بومی دارد.

وی ایران را مهد پیشرفت عرصه های مختلف علوم خواند و ذکر کرد: این پیشرفتهای علمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به بهترین وجه نمایان شده است زیرا قبل از انقلاب ایران به عنوان مستعمره استکبار فعالیت می کرد که این امر خود مانع رسیدن ایران به خود باوری می شد.

این مسئول با تشریح تاریخ ایران، دوره هخامنشی را دورانی ذکر کرد که حکومت برای استاندارسازی اهمیت ویژه ای قائل بودند.

در این همایش ضمن تقدیر از چهره برتر صنعت، مهندس محسن خلیلی، رئیس کنفدراسیون صنعت ایران، گواهینامه تایید صلاحیت به اولین شرکتهای گواهی کنند CB در ایران اهدا شد.

این همایش در حالی برگزار شد که وزیر صنایع و معادن بر خلاف وعده داده شده در مراسم رونمایی استاندارد ملی مدیریت فراگیر ایرانی 13000 شرکت نکرد.