سرخ پوشان معترض تایلندی تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این تظاهرات در حالی برگزار می شود که تصور می شود رهبران مخالفان که اخیرا به قید کفالت آزاد شده اند، اواخر امروز شنبه در میان انبوه جمعیت معترضان سخنرانی کنند.

بر اساس این گزارش پلیس تایلند جاده های اطراف تظاهرات معترضان را که توسط طرفداران دموکراسی علیه دیکتاتوری(UDD) بسته شده، مسدود کرده است.

بر این اساس بسیاری از رهبران سرخ پوش از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی و درگیری با پلیس ضد شورش در 19 مه سال گذشته به اتهام تروریسم بازداشت شدند و دادگاه جنایی تایلند درخواستها برای آزادی رهبران را به قید ضمانت رد کرده است.

سرخ پوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶ از قدرت سرنگون شد. از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.