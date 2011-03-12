برندگان جایزه کتاب فصل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل، عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و مولفان در تالار وحدت برگزار شد.
در این مراسم ،41 اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند که 15 عنوان کتاب، "برگزیده "و 26 عنوان کتاب ، "شایسته تقدیر " بودند.
از میان آثار برگزیده 7 اثر تالیف و 8 اثر ترجمهاند. همچنین از میان آثار شایسته تقدیر، 18 اثر تالیف و 8 اثر ترجمه اند:
*برگزیدگان
کلیات :
ترجمه : تعامل بازیابی اطلاعات، تألیف پیتر اینگورسن، ترجمه هاجر ستوده
دین:
قرآن /ترجمه :ترجمه روشنگر (قرآن)، ترجمه، تحقیق و نگارش: کریم زمانی
علوم قرآنی / ترجمه : شناخت قرآن، تألیف جواد علی کسار، ترجمه محمدعلی سلطانی
حدیث / تألیف :علامه مجلسی و فهم حدیث، تالیف عبدالهادی فقهیزاده
علوم اجتماعی
علوم سیاسی / تألیف : نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تالیف محمدجواد ارسطا
ترجمه: دیدگاههایی درباره سیاست جهان، تالیف گروهی از نویسندگان، ترجمه علیرضا طیب
علوم سیاسی / تألیف : نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تالیف محمدجواد ارسطا
ترجمه: دیدگاههایی درباره سیاست جهان، تالیف گروهی از نویسندگان، ترجمه علیرضا طیب
مدیریت /ترجمه: یادگیری برای عمل، تالیف پیتر چکلند و جان پولتر، ترجمه محمدرضا مهرگان، محمود دهقان، محمدرضا اخوان و کامیار رئیسیفر
علوم خاص
نجوم / ترجمه :درآمدی بر نجوم و کیهانشناسی، تالیف یان موریسون، ترجمه غلامرضا شاهعلی
نجوم / ترجمه :درآمدی بر نجوم و کیهانشناسی، تالیف یان موریسون، ترجمه غلامرضا شاهعلی
علوم کاربردی
پزشکی / تألیف: الکتروفیزیولوژی چشم و اطلس بیماریهای ته چشم، تالیف مرتضی مواسات
دامپزشکی /تالیف: سقط جنین در گاو، گوسفند و بز، تالیف پرویز هورشتی، فرامرز قراگوزلو، محمود بلورچی، مهدی وجگانی
پزشکی / تألیف: الکتروفیزیولوژی چشم و اطلس بیماریهای ته چشم، تالیف مرتضی مواسات
دامپزشکی /تالیف: سقط جنین در گاو، گوسفند و بز، تالیف پرویز هورشتی، فرامرز قراگوزلو، محمود بلورچی، مهدی وجگانی
ادبیات
تاریخ و نقد ادبی /تالیف : از اشارتهای دریا: بوطیقای روایت در مثنوی، تألیف حمیدرضا توکلی
ادبیات عربی / ترجمه: اصول و شیوههای نقد ادبی، تالیف سید قطب، ترجمه محمد باهر
تاریخ و نقد ادبی /تالیف : از اشارتهای دریا: بوطیقای روایت در مثنوی، تألیف حمیدرضا توکلی
ادبیات عربی / ترجمه: اصول و شیوههای نقد ادبی، تالیف سید قطب، ترجمه محمد باهر
تاریخ
ترجمه : سیاست/ دانش در جهان اسلام، تالیف امید صفی، ترجمه مجتبی فاضلی
ترجمه : سیاست/ دانش در جهان اسلام، تالیف امید صفی، ترجمه مجتبی فاضلی
کودک و نوجوان
دین: خدا درباره کتاب علوم من چه میگوید، تالیف فاطمه فیروزآبادی
دین: خدا درباره کتاب علوم من چه میگوید، تالیف فاطمه فیروزآبادی
علوم و فنون / تالیف : انسان و طبیعت (پدافند غیرعامل)، تالیف مجید عمیق
*شایستگان تقدیر
کلیات
نسخ خطی /تالیف: فهرست کتب خطی اصفهان: دوهزار نسخه عربی و فارسی، تالیف سیدمحمدعلی روضاتی
نسخ خطی /تالیف: فهرست کتب خطی اصفهان: دوهزار نسخه عربی و فارسی، تالیف سیدمحمدعلی روضاتی
فلسفه
فلسفه غرب /تالیف : افکار هگل، تالیف کریم مجتهدی
دین
کلیات اسلام / ترجمه: سیر شیبانی: حقوق روابط بینالملل در اسلام، تالیف محمدبن حسن شیبانی
حدیث / ترجمه: سنت محمدی (ص) در گذر تاریخ، تالیف محمود ابوریه، ترجمه سیدمحمد سیدموسوی
فقه و اصول / تالیف: مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی، تالیف اسماعیل آقابابایی بنی
علوم اجتماعی
اقتصاد/ ترجمه :اقتصاد سیاسی تطبیقی، تالیف باری کلارک، ترجمه عباس حاتمی
اقتصاد/ ترجمه :اقتصاد سیاسی تطبیقی، تالیف باری کلارک، ترجمه عباس حاتمی
حقوق /تالیف: بهطور مشترک دو اثر انتخاب شدند: رویکرد انسانی در آرای دیوان بینالمللی دادگستری، تالیف حمید الهویی نظری. دادرسی بیطرفانه در امور کیفری، تالیف مرتضی ناجی زواره
محیط زیست /تالیف: بهطور مشترک دو اثر زیر شایسته تقدیر شناخته شدند:آلاینده هورمونهای محیطی، تالیف منصور ابراهیمی. مدیریت پسماند خطرناک، تالیف محمدعلی عبدلی، مهدی جلیلی قاضیزاده و رضا سمیعی
بازرگانی /تالیف: دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش بنیان، تالیف ابوالقاسم شریفزاده و علی اسدی
مدیریت / تالیف: ابزارهای مدیریت دانش، تالیف محمدحسین رضازاده مهریزی، مهدی باقرزاده نیری، محمدرضا محمدعلی خلج و محمد پیردل
زبان
زبانهای باستانی / تالیف :ارگتیو در زبان کردی، تألیف فاطمه دانشپژوه
زبانهای باستانی / تالیف :ارگتیو در زبان کردی، تألیف فاطمه دانشپژوه
علوم کاربردی
پزشکی / ترجمه: مبانی سیتولوژی تست پاپ، تالیف راناس. هدا و سیدا. هدا، ترجمه نرگس ایزدی مود، سهیلا سرمدی و کامبیز ستوده
پزشکی / ترجمه: مبانی سیتولوژی تست پاپ، تالیف راناس. هدا و سیدا. هدا، ترجمه نرگس ایزدی مود، سهیلا سرمدی و کامبیز ستوده
کشاورزی /تالیف :فناوری تهیه نان و مدیریت تولید آن، تالیف ناصر رجبزاده
ترجمه :بیماریشناسی گیاهی (3 ج)، تالیف جرج ان. اگریوس، ترجمه کرامتالله ایزدپناه، سیدمحمد اشکان، ضیاءالدین بنیهاشمی، حشمتالله رحیمیان و واهه میناسیان
صنایع / ترجمه : مهندسی آزمون: طراحی، توسعه، تولید و بهکارگیری، تالیف پاتریک اوکانر، ترجمه مجتبی بحیرایی
مهندسی شیمی /تألیف :مبانی شیمی صنعتی، تألیف علی حقیقی اصل و محمد ایرانی
هنر
کلیات هنر/ تالیف: تیغ و تنبور: هنر دورة تیموریان به روایت متون، تألیف ولیالله کاوسی
کلیات هنر/ تالیف: تیغ و تنبور: هنر دورة تیموریان به روایت متون، تألیف ولیالله کاوسی
موسیقی /تالیف: موسیقی عصر صفوی، تالیف سیدحسین میثمی
هنرهای نمایشی /ترجمه: مقدمهای بر فیلم مستند، تالیف بیل نیکولز، ترجمه محمد تهامینژاد
معماری / تالیف:اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافتهای فرسوده، تألیف علیرضا عندلیب
تاریخ و جغرافیا
تاریخ / تالیف :فرهنگ هفتهزار ساله شهر قم، تالیف سیامک سرلک
تاریخ / تالیف :فرهنگ هفتهزار ساله شهر قم، تالیف سیامک سرلک
جغرافیا: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، تالیف آ. م. چاندرا و س. ک. گوش، ترجمه سیدکاظم علویپناه و مسلم لدنی
کودک و نوجوان
داستان: حرفآباد، نوشته علی خانجانی
داستان: حرفآباد، نوشته علی خانجانی
شعر: آقای تابستان، سروده منیره هاشمی.
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