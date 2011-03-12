برندگان جایزه کتاب فصل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل، عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و مولفان در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم ،41 اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند که 15 عنوان کتاب، "برگزیده "و 26 عنوان کتاب ، "شایسته تقدیر " بودند.



از میان آثار برگزیده 7 اثر تالیف و 8 اثر ترجمه‌اند. همچنین از میان آثار شایسته تقدیر، 18 اثر تالیف و 8 اثر ترجمه اند:

*برگزیدگان



کلیات :

ترجمه : تعامل بازیابی اطلاعات، تألیف پیتر اینگورسن، ترجمه هاجر ستوده



دین:

قرآن /ترجمه :ترجمه روشنگر (قرآن)، ترجمه، تحقیق و نگارش: کریم زمانی



علوم قرآنی / ترجمه : شناخت قرآن، تألیف جواد علی کسار، ترجمه محمدعلی سلطانی



حدیث / تألیف :علامه مجلسی و فهم حدیث، تالیف عبدالهادی فقهی‌زاده



علوم اجتماعی

علوم سیاسی / تألیف : نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تالیف محمدجواد ارسطا



ترجمه: دیدگاه‌هایی درباره سیاست جهان، تالیف گروهی از نویسندگان، ترجمه علیرضا طیب



مدیریت /ترجمه: یادگیری برای عمل، تالیف پیتر چکلند و جان پولتر، ترجمه محمدرضا مهرگان، محمود دهقان، محمدرضا اخوان و کامیار رئیسی‌فر



علوم خاص

نجوم / ترجمه :درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی، تالیف یان موریسون، ترجمه غلامرضا شاه‌علی



علوم کاربردی

پزشکی / تألیف: الکتروفیزیولوژی چشم و اطلس بیماری‌های ته چشم، تالیف مرتضی مواسات



دامپزشکی /تالیف: سقط جنین در گاو، گوسفند و بز، تالیف پرویز هورشتی، فرامرز قراگوزلو، محمود بلورچی، مهدی وجگانی



ادبیات

تاریخ و نقد ادبی /تالیف : از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی، تألیف حمیدرضا توکلی



ادبیات عربی / ترجمه: اصول و شیوه‌های نقد ادبی، تالیف سید قطب، ترجمه محمد باهر



تاریخ

ترجمه : سیاست/ دانش در جهان اسلام، تالیف امید صفی، ترجمه مجتبی فاضلی



کودک و نوجوان

دین: خدا درباره کتاب علوم من چه می‌گوید، تالیف فاطمه فیروزآبادی



علوم و فنون / تالیف : انسان و طبیعت (پدافند غیرعامل)، تالیف مجید عمیق



*شایستگان تقدیر



کلیات

نسخ خطی /تالیف: فهرست کتب خطی اصفهان: دوهزار نسخه عربی و فارسی، تالیف سیدمحمدعلی روضاتی



فلسفه

فلسفه غرب /تالیف : افکار هگل، تالیف کریم مجتهدی



دین

کلیات اسلام / ترجمه: سیر شیبانی: حقوق روابط بین‌الملل در اسلام، تالیف محمدبن حسن شیبانی



حدیث / ترجمه: سنت محمدی (ص) در گذر تاریخ، تالیف محمود ابوریه، ترجمه سیدمحمد سیدموسوی



فقه و اصول / تالیف: مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، تالیف اسماعیل آقابابایی بنی



علوم اجتماعی

اقتصاد/ ترجمه :اقتصاد سیاسی تطبیقی، تالیف باری کلارک، ترجمه عباس حاتمی



حقوق /تالیف: به‌طور مشترک دو اثر انتخاب شدند: رویکرد انسانی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، تالیف حمید الهویی نظری. دادرسی بی‌طرفانه در امور کیفری، تالیف مرتضی ناجی زواره



محیط زیست /تالیف: به‌طور مشترک دو اثر زیر شایسته تقدیر شناخته شدند:آلاینده‌ هورمون‌های محیطی، تالیف منصور ابراهیمی. مدیریت پسماند خطرناک، تالیف محمدعلی عبدلی، مهدی جلیلی قاضی‌زاده و رضا سمیعی



بازرگانی /تالیف: دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش بنیان، تالیف ابوالقاسم شریف‌زاده و علی اسدی

مدیریت / تالیف: ابزارهای مدیریت دانش، تالیف محمدحسین رضازاده مهریزی، مهدی باقرزاده نیری، محمدرضا محمدعلی خلج و محمد پیردل



زبان

زبان‌های باستانی / تالیف :ارگتیو در زبان کردی، تألیف فاطمه دانش‌پژوه



علوم کاربردی

پزشکی / ترجمه: مبانی سیتولوژی تست پاپ، تالیف راناس. هدا و سیدا. هدا، ترجمه نرگس ایزدی مود، سهیلا سرمدی و کامبیز ستوده



کشاورزی /تالیف :فناوری تهیه نان و مدیریت تولید آن، تالیف ناصر رجب‌زاده



ترجمه :بیماری‌شناسی گیاهی (3 ج)، تالیف جرج ان. اگریوس، ترجمه کرامت‌الله ایزدپناه، سیدمحمد اشکان، ضیاءالدین بنی‌هاشمی، حشمت‌الله رحیمیان و واهه میناسیان



صنایع / ترجمه : مهندسی آزمون: طراحی، توسعه، تولید و به‌کارگیری، تالیف پاتریک اوکانر، ترجمه مجتبی بحیرایی



مهندسی شیمی /تألیف :مبانی شیمی صنعتی، تألیف علی حقیقی اصل و محمد ایرانی



هنر

کلیات هنر/ تالیف: تیغ و تنبور: هنر دورة تیموریان به روایت متون، تألیف ولی‌الله کاوسی



موسیقی /تالیف: موسیقی عصر صفوی، تالیف سیدحسین میثمی



هنرهای نمایشی /ترجمه: مقدمه‌ای بر فیلم مستند، تالیف بیل نیکولز، ترجمه محمد تهامی‌نژاد



معماری / تالیف:اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافت‌های فرسوده، تألیف علیرضا عندلیب



تاریخ و جغرافیا

تاریخ / تالیف :فرهنگ هفت‌هزار ساله شهر قم، تالیف سیامک سرلک



جغرافیا: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، تالیف آ. م. چاندرا و س. ک. گوش، ترجمه سیدکاظم علوی‌پناه و مسلم لدنی



کودک و نوجوان

داستان: حرف‌آباد، نوشته علی خانجانی



شعر: آقای تابستان، سروده منیره هاشمی.

