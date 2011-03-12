نصیری فینالیست شد/ پنج نماینده کشورمان به دیدار رده بندی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم رقابتهای بین المللی کشتی جام سیراکف بلغارستان که از روز جمعه در رده سنی جوانان در شهر وارنا بلغارستان آغاز شده است امروز شنبه ابراهیم نصیری کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم کشورمان به دیدار فینال راه یافت و پنج نماینده کشورمان به دیدار رده بندی راه یافتند.

براین اساس، در رشته کشتی آزاد در وزن 66 کیلوگرم ابراهیم نصیری به دیدار فینال راه یافت و سه نماینده دیگر کشورمان به دیدار رده بندی راه یافتند و در کشتی فرنگی نیز دو نماینده کشورمان امشب برای کسب مدال برنز به روی تشک می روند.

در کشتی آزاد ابراهیم نصیری در وزن 66 کیلوگرم در دور اول در دو تایم با نتیجه 7 بر صفر حریفی از بلغارستان را مغلوب کرد، وی در دور دوم حریفی از مجارستان را در دو تایم با نتیجه 4 بر صفر شکست داد وی در مرحله نیمه نهایی حریفی از قزاقستان را در دو تایم با نتیجه 10 بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. در این وزن 14 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 55 کیلوگرم که 11 کشتی گیر حضور داشتند، آرش دنگسرکی در دور اول در دو تایم با نتیجه 4 بر صفر حریفی از قزاقستان را شکست داد، اما در دور دوم در دوتایم با نتیجه 5 بر صفر مقابل حریفی از قزاقستان مغلوب شد.وی در گروه بازنده ها حریفی از رومانی را در دو تایم با نتیجه 10 بر صفر شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت.

در وزن 84 کیلوگرم که 17 کشتی گیر حضور داشتند، نادر حامدی پور در سه تایم با نتیجه 2 بر یک مقابل حریفی از مجارستان مغلوب شد.وی با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال در گروه بازنده ها در دو تایم با نتیجه 12 بر صفر حریفی از مکزیک را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد.

در همین وزن علی محمدی در دورهای اول و دوم حریفانی از قزاقستان و لهستان را در دو تایم و با نتیجه 6 بر صفر و 8 بر 3 شکست داد، اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 8 بر 4 مقابل حریفی از قزاقستان مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه یافت.

در کشتی فرنگی در وزن 50 کیلوگرم که 14 کشتی گیر حضور دارند وی در دور اول حریفی از قزاقستان را در دو تایم با نتیجه 8 بر 4 شکست داد اما در دور دوم مقابل حریف دیگری از این کشور در سه تایم با نتیجه 6 بر 3 مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن 60 کیلوگرم محمد نوربخش پس از استراحت در دور نخست در دور دوم حریفی از آذربایجان را ضربه فنی کرد. وی در دور سوم مقابل حریفی از ترکیه با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.

در همین وزن پژمان شاهبداغی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 8 بر 3 حریفی از ترکیه را شکست داد.وی در دور سوم حریفی از رومانی را در دو تایم با نتیجه 3 بر صفر مغلوب کرد، اما در مرحله نیمه نهایی در سه تایم با نتیجه 3 بر 3 مقابل حریفی از قزاقستان شکست خورد و به دیدار رده بندی راه یافت. در این وزن 20 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 74 کیلوگرم که 20 کشتی گیر وزن کشی کردند، یوسف قادریان در دور اول در سه تایم با نتیجه 4 بر 3 مقابل حریفی از آذربایجان شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت. در همین وزن حسین نوروزی در سه تایم با نتیجه 4 بر یک مقابل حریفی از بلغارستان مغلوب شد و به گروه شانس مجدد راه یافت وی در این مرحله باید به مصاف حریفی از ایتالیا برود و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی می رود.

تیم ایران دیروز جمعه در چهار وزن نخست در کشتی آزاد در وزن 96 کیلوگرم توسط حامد طالبی صاحب مدال طلا و محمد رضا رضایی در وزن 120 کیلوگرم کشتی فرنگی به مدال برنز دست یافت.

مسابقات وزنهای 50، 60 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد و 55، 84 و 96 کیلوگرم کشتی فرنگی فردا یکشنبه 22 اسفندماه برگزار می شود. وزن کشی این اوزان عصر روز قبل، مسابقات مرحله مقدماتی از ساعت 9 صبح و رقابتهای رده بندی و فینال از ساعت 17 عصر به وقت وارنا بلغارستان آغاز می شود. اختلاف ساعت تهران با وارنامنفی 90 دقیقه است، بطوریکه ساعت 9 به وقت وارنا 10:30 به وقت تهران است.

در این رقابتها کشتی گیرانی از کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، آمریکا، قزاقستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان، فرانسه، آذربایجان، مکزیک، کرواسی، ایتالیا و چند کشور دیگر حضور دارند.

تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان سال آینده در رقابتهای آسیایی اندونزی و جهانی رومانی شرکت می کنند.