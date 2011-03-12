پژوهشگر زن ایرانی حائز رتبه دوم مدیریت استاندارد بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مژده روشن طبری در حاشیه برگزاری همایش معرفی استاندار ملی سیستم مدیریت فراگیر ایرانی با شماره ملی 13000 به عنوان دومین زن برجسته و شخصیت علمی با شش مسئولیت بین المللی در رتبه دوم رده بندی سازمان بین المللی استاندارد ایزو جای گرفت.

عملکرد موفق و توانمندی مدیریتی این پژوهشگر ایرانی در سمت مدیریت و دبیری سه کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد و مسئولیت سه گروه کاری کمیته فنی این سازمان همچنین ورود به حیطه مدیریتی که پیش از این تنها در انحصار اقایان بوده است عمده ترین دلیل معرفی وی به عنوان مدیر برتر جهان در عرصه استاندارد سازی است.

دبیری کمیته های فنی بین الملل 91 شوینده ها، 134 کودهای شیمیایی و 127 فراورده های بهداشتی و آرایشی از جمله مسئولیتهای روشن طبری است.