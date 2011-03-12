  1. استانها
  2. البرز
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

پژوهشگر زن ایرانی حائز رتبه دوم مدیریت استاندارد بین المللی شد

پژوهشگر زن ایرانی حائز رتبه دوم مدیریت استاندارد بین المللی شد

کرج - خبرگزاری مهر: پژوهشگر زن ایرانی سازمان تحقیقات و استاندارد ایران بعد از کشور فرانسه رتبه دوم مدیریت برتر استاندارد بین المللی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مژده روشن طبری در حاشیه برگزاری همایش معرفی استاندار ملی سیستم مدیریت فراگیر ایرانی با شماره ملی 13000 به عنوان دومین زن برجسته و شخصیت علمی با شش مسئولیت بین المللی در رتبه دوم رده بندی سازمان بین المللی استاندارد ایزو جای گرفت.

عملکرد موفق و توانمندی مدیریتی این پژوهشگر ایرانی در سمت مدیریت و دبیری سه کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد و مسئولیت سه گروه کاری کمیته فنی این سازمان همچنین ورود به حیطه مدیریتی که پیش از این تنها در انحصار اقایان بوده است عمده ترین دلیل معرفی وی به عنوان مدیر برتر جهان در عرصه استاندارد سازی است.

دبیری کمیته های فنی بین الملل 91 شوینده ها، 134 کودهای شیمیایی و 127 فراورده های بهداشتی و آرایشی از جمله  مسئولیتهای روشن طبری است.

کد مطلب 1272666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها