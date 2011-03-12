هوای امروز تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن، ازن و دی اکسید نیتروژن افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم نسبت به روز گذشته در این ساعات کاسته شده است.همچنین در میزان غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد تغییری دیده نمی شود.

به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از ایستگاههای استانداری، آزادی، امام خمینی، پارک قائم، پردیسان و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن و ایستگاههای استانداری، پارک قائم و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

همچنین براساس گزارش هواشناسی، آسمان تهران نیمه ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر سالم بماند.