جمعیت عشایری لرستان 14 هزار خانوار است

عابدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: جمعیت عشایری استان لرستان بیش از 14 هزار و 638 خانوار شامل عشایر کوچرو و ساکن است.

وی ادامه داد: از این تعداد خانوار عشایری بیش از 11 هزار و 200 خانوار عشایری کوچ‌رو هستند.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان جمعیت دامی عشایر این استان را 1.5میلیون راس دام سبک و سنگین عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر عشایر لرستان بیش از 25 درصد پروتئین مورد نیاز استان را تولید می کنند.

سیفی خاطر نشان کرد: همچنین تولید 11 هزار تن گوشت، هزار و 32 تن پشم و 29 هزار تن شیر از جمله تولیدات عشایر استان لرستان است که جایگاه ویژه ای در کشور دارد.