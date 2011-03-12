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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

سیفی:

جمعیت عشایری لرستان 14 هزار خانوار است

جمعیت عشایری لرستان 14 هزار خانوار است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایری استان لرستان جمعیت عشایری استان را بیش از 14 هزار خانوار عنوان کرد.

عابدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: جمعیت عشایری استان لرستان بیش از 14 هزار و 638 خانوار شامل عشایر کوچرو و ساکن است.

وی ادامه داد: از این تعداد خانوار عشایری بیش از 11 هزار و 200 خانوار عشایری کوچ‌رو هستند.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان جمعیت دامی عشایر این استان را 1.5میلیون راس دام سبک و سنگین عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر عشایر لرستان بیش از 25 درصد پروتئین مورد نیاز استان را تولید می کنند.

سیفی خاطر نشان کرد: همچنین تولید 11 هزار تن گوشت، هزار و 32 تن پشم و 29 هزار تن شیر از جمله تولیدات عشایر استان لرستان است که جایگاه ویژه ای در کشور دارد.

کد مطلب 1272670

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