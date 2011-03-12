7 هزار بافنده فرش در لرستان بیمه شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به برنامه های پنج ساله سازمان بازرگانی برای حوزه های مختلف اظهار داشت: در حوزه فرش 191 کارگاه متمرکز ایجاد کرده ایم.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای معرفی فرش استان، افزود: از طریق صدا و سیما و جراید در قالب 47 برنامه مختلف فرش استان معرفی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: همچنین با پیگیریهای صورت گرفته تاکنون برای هفت هزار و 139 نفر قالیباف در قالب بیمه کارآفرینان اقدام به گرفتن بیمه کرده ایم.

بیرانوند خاطر نشان کرد: این در حالیست که سازمان بازرگانی استان لرستان در سال 89 موفق به ایجاد اولین اتحادیه فرش دستباف در کشور شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر برنامه های سازمان بازرگانی لرستان در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: ایجاد دفاتر مشاوره و بازاریابی برای فعالان اقتصادی، برگزاری میزهای تخصصی در زمینه تجارت، تدوین برنامه های راهبردی در بخش های مختلف، تدوین برنامه های راهبردی تجارت خارجی استان که طی یک برنامه پنج ساله تدوین شده است از اقدامات صورت گرفته در سازمان بازرگانی لرستان بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان اظهار داشت: این سازمان همچنین در حوزه بازرگانی داخلی برای کارآمد کردن تشکل ها تلاش های زیادی انجام داده است که از جمله آن می توان به توسعه فروشگاه های بزرگ و توسعه سیستم های الکترونیکی در مجموعه بازار و اصناف اشاره کرد.