توزیع مرغ منجمد در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش عرضه و تقاضا در ایام پایانی سال و بالا رفتن قیمت مرغ طی چند روز اخیر بیان داشت: از امروز مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت سفید از محل ذخیره سازی توزیع می‌شود.



وی افزود: قرارداد لازم با مباشرین برای تامین مرغ، منعقد و مباشرین برای اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که تا کنون نیز مقدار بسیار زیادی مرغ، منجمد و ذخیره سازی گردیده است.



عالی‌پور در ادامه اظهار داشت: در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت در سطح شهر، مرغ‌های ذخیره شده از طریق فروشگاه‌های بزرگ وارد چرخه توزیع می‌شود.



توزیع مرغ با قیمت2 هزار و 950 تومان



وی قیمت مرغ منجمد عرضه شده در بازار را حداکثر دو هزار 950 تومان اعلام کرد و افزود: این روند تا بازگشت وضعیت مرغ به حالت عادی ادامه خواهد داشت و با توجه به ذخیره سازی انجام شده قادر خواهیم بود تا مدت طولانی نیاز شهر را تامین نمائیم و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم خاطر نشان کرد: با توجه به ذائقه مردم در نظر داریم در ایام عید مرغ گرم عرضه کرده و در صورت بر خورد با مشکل، مرغ مورد نیاز مردم را از طریق مرغ منجمد ذخیره شده تامین کنیم که امیدواریم وضعیت مرغ با ورود ذخایر استراتژیک به حالت عادی بازگردد.



روزانه 50 تن مرغ گرم در استان توزیع می‌شود



وی با بیان اینکه روزانه ۵٠ تن مرغ گرم در استان توزیع می‌شود، تصریح کرد: فروشگاه‌های بزرگ شهر می‌توانند برای تامین مرغ مورد نیاز شهروندان و دریافت سهمیه مرغ به سازمان بازرگانی مراجعه کنند.