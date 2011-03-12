دفتر صدور گواهی دیجیتال فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز صدور گواهی الکترونیکی وزارت بازرگانی برای نخستین بار در دولت نهم راه‏اندازی شد که قرار بود در سراسر کشور و همچنین در امر تسهیل تجارت با دیگر کشورها خدمت‏رسانی کند.

اجرای این پروژه در سال 1381 آغاز شد و با توقف چند ماهه در سال 1383 ادامه یافت و در سال 85 به مرحله بهره‏برداری رسید که برای ارائه خدمات به بخشهای مختلف میان معاونتهای مختلف وزارت بازرگانی به صورت داخلی و همچنین با معاونتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه‏هایی منعقد شد.

براین اساس راه‌اندازی مراکز میانی صدور گواهی الکترونیک (CA) تحت مدیریت و با اخذ مجوز از وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت. سازمان فناوری اطلاعات نیز به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (CA) برای کل حوزه ICT با وزارت بازرگانی در تعامل بود.

هم اکنون مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (CA) وزارت ارتباطات در حال پیاده‌سازی است و با توجه به زمان‌بر بودن راه‌اندازی این مرکز، افتتاح دفتر صدور گواهی الکترونیک به عنوان راهکار کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گرفت که فردا با حضور رضا تقی پور و مهدی غضنفری رسما به بهره برداری می رسد.

به گزارش مهر، با توجه به چالشهای امنیتی فضای مجازی در مبحث تجارت، راه‏اندازی این طرح به عنوان یک ضرورت مطرح شده که کپی‎برداری اسناد، اطلاعات نادرست، سوءاستفاده از جایگاه دیگران، تقلب در تولید اسناد و توقف و مخدوش شدن اطلاعات در تجارت الکترونیکی را کاهش می دهد.

گواهی دیجیتال به افراد حقیقی و حقوقی اطمینان می‏دهد که بدون روبرو شدن با این موارد می‏توانند در فضای مجازی به تجارت و مبادله اسناد بپردازند.

ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی با هدف انتقال فناوری به داخل کشور، ایجاد بستر توسعه کاربری و خدمات امنیت و ایجاد زیرساخت اعتماد الکترونیکی در کشور راه اندازی شد که محصولات و خدمات این طرح شامل پست الکترونیکی امن، گواهی الکترونیکی، امنیت سایتهای اینترنتی و مهرزمانی خواهد بود.