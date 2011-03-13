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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۹

شهردار منطقه 7 خبر داد:

احداث 5 مسیر ویژه دوچرخه در قلب تهران

احداث 5 مسیر ویژه دوچرخه در قلب تهران

شهردار منطقه 7 از احداث پنج مسیر ویژه دوچرخه در سطح منطقه و ساماندهی میدان امام حسین(ع) در سال 1390 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرازیی فلاح ضمن تشریح برنامه های طرح استقبال از بهارو برنامه های منطقه در سال 90 گفت: در این طرح محله دهقان به عنوان محله پایلوت و محور سهروردی به عنوان محور مهم منطقه مدنظر قرار گرفته شده است که تمامی فعالیت های عمرانی،ترافیکی،اجتماعی وشهری به صورت جدی در این دو محور و معبر اجرا می شود.

شهردار منطقه 7 ادامه داد: در این طرح برنامه ویژه ای منطقه 7 برای معلولان در دستور کار قرار داده که تردد آنها از منزل تا نقاط مختلف هموار می شود ضمن اینکه حمایت ازخانواده های محروم و نیازمند را در برنامه ریزی اصلی فعالیت ها قرار داده ایم.

وی با اشاره به آمار بانوان سر پرست خانوار و نیازمند خانواده در سطح منطقه گفت:700 بانوی سرپرست خانوار در سطح منطقه داریم که با هماهنگی با معاونت اجتماعی و اهدا پکیج های مختلف همچون بن پوشاک وسایل اولیه زندگی و کارت هدیه تاحدودی توانسته ایم نیازهای آنها را د سال نو برطرف کنیم.

شهردار منطقه 7 در ادامه تعریض خیابان دماوند،بهسازی پیاده رو های خیابان شریعتی، ساماندهی میدان امام حسین(ع)،ادامه ساخت مجموعه فرهنگسرای اندیشه،اجرای برنامه های اوقات فراغت برای شهروندان،نوسازی پایا نه ترافیکی ،احداث 5 مسیر ویژه دوچرخه به طول 6 کیلومتر،اصلاح هندسی میدان قصر وسپاه-شریعتی-مطهری، مکانیزه شدن مسیر بیمارستان امام حسین(ع) ،لایروبی انهار-قنوات ،توسعه فضای سبز،اجرای پروژه خیاط خانه ارتش ، نورپردازی ویژه بزرگراه صیاد شیرازی و... را ازجمله برنامه های منطقه در سال 90 عنوان کرد.

کد مطلب 1272675

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