احداث 5 مسیر ویژه دوچرخه در قلب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرازیی فلاح ضمن تشریح برنامه های طرح استقبال از بهارو برنامه های منطقه در سال 90 گفت: در این طرح محله دهقان به عنوان محله پایلوت و محور سهروردی به عنوان محور مهم منطقه مدنظر قرار گرفته شده است که تمامی فعالیت های عمرانی،ترافیکی،اجتماعی وشهری به صورت جدی در این دو محور و معبر اجرا می شود.

شهردار منطقه 7 ادامه داد: در این طرح برنامه ویژه ای منطقه 7 برای معلولان در دستور کار قرار داده که تردد آنها از منزل تا نقاط مختلف هموار می شود ضمن اینکه حمایت ازخانواده های محروم و نیازمند را در برنامه ریزی اصلی فعالیت ها قرار داده ایم.

وی با اشاره به آمار بانوان سر پرست خانوار و نیازمند خانواده در سطح منطقه گفت:700 بانوی سرپرست خانوار در سطح منطقه داریم که با هماهنگی با معاونت اجتماعی و اهدا پکیج های مختلف همچون بن پوشاک وسایل اولیه زندگی و کارت هدیه تاحدودی توانسته ایم نیازهای آنها را د سال نو برطرف کنیم.

شهردار منطقه 7 در ادامه تعریض خیابان دماوند،بهسازی پیاده رو های خیابان شریعتی، ساماندهی میدان امام حسین(ع)،ادامه ساخت مجموعه فرهنگسرای اندیشه،اجرای برنامه های اوقات فراغت برای شهروندان،نوسازی پایا نه ترافیکی ،احداث 5 مسیر ویژه دوچرخه به طول 6 کیلومتر،اصلاح هندسی میدان قصر وسپاه-شریعتی-مطهری، مکانیزه شدن مسیر بیمارستان امام حسین(ع) ،لایروبی انهار-قنوات ،توسعه فضای سبز،اجرای پروژه خیاط خانه ارتش ، نورپردازی ویژه بزرگراه صیاد شیرازی و... را ازجمله برنامه های منطقه در سال 90 عنوان کرد.