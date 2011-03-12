منطقه عملیاتی نیروی دریایی ارتش در سال 90 توسعه پیدا خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز بزرگداشت شهدا مراسم صبحگاه مشترک نیروی دریایی ارتش با حضور فرمانده این نیرو برگزار شد.

در این مراسم دریادار دکتر حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس سال 89 را سال عزت و افتخار نیروی دریایی ارتش دانست و عملکرد این نیرو را مصداق همت مضاعف و کار مضاعف عنوان کرد.

سیاری با اشاره به سه اقدام مهم و ارزشمند نیروی دریایی ارتش در سال 89 خاطر نشان ساخت: انجام رزمایش ولایت 89، کسب موفقیت در 25 مورد عملیات و درگیری با دزدان دریایی و عبور ناوگروه این نیرو از کانال سوئز و حضور در دریای مدیترانه از جمله این اقدامات بزرگ بود که توسط دریادلان نیروی دریایی ارتش به انجام رسید.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این مطلب که در سال آینده با اعزام ناوگروه محورهای دیگری را نیز تحت کنترل خواهیم گرفت، اذعان داشت: با این اقدام ان شاء ا... منطقه عملیاتی این نیرو را توسعه خواهیم داد تا با هیچ تعرضی از سوی دزدان دریایی نسبت به کشتیهای نفتکش و تجاری مواجه نباشیم.

وی در ادامه با اشاره به حضور ناوگروه دوازدهم در بندر لاذقیه و بازدید از کشور سوریه گفت: این ناوگروه ضمن نجات کشتی هنگ­کنگی از چنگ دزدان دریایی توانست با افتخار مأموریت خود را در اسکورت کشتی­های حاضر در خلیج عدن انجام داده و با ابلاغ پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه در بندرهای جده عربستان و لاذقیه سوریه پهلو بگیرد.

دریادار سیاری با ابراز امیدواری نسبت به تعمیق ارتباطات در آینده با کشورهای دوست و همسایه تصریح کرد: حرکت عظیم حضور ناوگروه نیروی دریایی ارتش در دریای مدیترانه برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب صورت گرفت و این نشان از صلابت و اقتدار نیروهای مسلح و مخصوصاً نیروی دریایی ارتش است.

وی در پایان به همت والای کارکنان این نیرو نسبت به انجام وظایف خود در دستیابی به اهداف نظامی اشاره کرد و افزود: نیروی دریایی باید متناسب با تهدیدها، توانمندیهای خود را ارتقا داده که این امر جز برپایه ولایتمداری، تمسک به فرامین فرمانده معظم کل قوا، همدلی و هم افزایی دریادلان میسر نمی­شود.