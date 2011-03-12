مرکز ملی اطلاع رسانی برای زائران امام رضا (ع) تأسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شادکام ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: با فعال شدن این مرکز، امکان برنامه ریزی بهتر مسافران مشهد برای استفاده از ظرفیت های اسکان و خدمات این شهر فراهم می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش مشکل اسکان ارزان مسافران گفت: بر اساس تفاهم با استانداری، بزودی 250 کلبه متحد الشکل با استانداردهای لازم در دو کمپ طرق و بابانظر، نصب می شود.

شادکام اظهار امیدواری کرد: تا تابستان 90 امکان استفاده از این کلبه ها برای زائران فراهم شود.

معاون فرهنگی شهردار برنامه ریزی برای زیباسازی شهر مشهد در ایام نوروز را گسترده خواند و از نصب 200 المان با محتوای فرهنگی در نقاط مختلف شهر، خبر داد.

وی عنوان داشت: 37 هزار متر مربع از فضای شهر برای فعالیت های فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد که هشت هزار متر مربع نقاشی، نصب هشت هزار پرده الوان و آذین بندی 15 میدان مشهد، از جمله این اقدام هاست.

شادکام با تشریح سیاست های شهرداری برای توسعه فرهنگسراهای مشهد، گفت: طی دو سال اخیر این فرهنگسراها از چهار واحد به 10 واحد افزایش یافته است، سال آینده نیز چهار فرهنگسرای تازه احداث و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی بودجه فرهنگی شهرداری مشهد در سال آینده را 42 میلیارد تومان اعلام و یادآور شد: این اعتبارات 41 درصد رشد داشته و پنج درصد کل بودجه شهرداری را در بر می گیرد.

معاون شهردار مشهد با اشاره به تدوین مفهومی حوزه فرهنگی شهرداری در آینده نزدیک گفت: آنچه به عنوان ارزش و مزیت حوزه و فرهنگ رضوی و ترویج فرهنگ دینی محسوب می شود، در این برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان این که در ایام نوروز نیز اقدامات گسترده ای برای اوقات فراغت زائران و مجاوران در نظر گرفته شده است، از برگزاری جشنواره پرواز بادبادک ها در روز 12 فروردین خبر داد و یادآور شد: طی روزهای ششم تا سیزدهم فروردین در شش پارک مشهد برنامه های تفریحی - هنری اجرا می شود.