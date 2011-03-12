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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

استاندار جدید گیلان معرفی شد

استاندار جدید گیلان معرفی شد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار جدید گیلان در مراسمی ظهر شنبه با حضور وزیر کشور معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مراسم "مهدی سعادتی" به عنوان استاندار جدید گیلان معرفی و از زحمات "روح الله قهرمانی چابک" استاندار سابق قدردانی شد.

وزیر کشور در جلسه تودیع و معارفه استاندار گیلان، ایران را به یک کارگاه بزرگ سازندگی تشبیه کرد و گفت: نگاهی گذرا به مصوبات سفرهای اول، دوم و سوم هیئت دولت نشان می دهد که طرح های بزرگ و تاثیرگذاری در استان های مختلف به نتیجه رسیده است.
 
مصطفی محمد نجار وفاق و همدلی را اصل اول موفقیت دولت خدمتگزار دانست و افزود: گیلان از استانهای مهم کشور است که دولت هم نگاه ویژه ای به توسعه و پیشرفت آن دارد.
 
وی ضمن قدردانی از زحمات روح الله قهرمانی چابک توجه ویژه به وضعیت فرهنگی استان، ساماندهی مسکن به ویژه مسکن مهر، ازدواج آسان برای جوانان، ایجاد فرصت های جدید شغلی، استفاده از توانمندی های بانوان،عمران شهری و روستایی، توسعه زیربنایی به ویژه در روستاها، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و ایجاد و ارتقاء امنیت را از مهمترین اهداف و ماموریت های استاندار جدید گیلان برشمرد.
 
روح الله قهرمانی چابک به مدت 42 ماه استاندار گیلان بود.
 
کد مطلب 1272680

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