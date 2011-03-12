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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

در سالجاری؛

192 مقاله پژوهشگران دانشگاه لرستان در مجلات معتبر چاپ شد

192 مقاله پژوهشگران دانشگاه لرستان در مجلات معتبر چاپ شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه لرستان از چاپ 192 مقاله پژوهشگران این دانشگاه در مجلات معتبر طی سالجاری خبر داد.

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سالجاری بیش از 192 مقاله پژوهشگران و اساتید دانشگاه لرستان در ژورنالهای معتبر چاپ شده است که از این تعداد 33 مقاله در مجلات "آی اس آی" به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در سالجاری 85 مقاله اساتید این دانشگاه در "ای اس سی" و 74 مقاله دیگر در مجلات داخلی منتشر شده است.

رئیس دانشگاه لرستان در ادامه سخنان خود تعداد انجمن های علمی فعال در این دانشگاه را 30 انجمن عنوان کرد و یادآور شد: این انجمن ها تاکنون چهار رتبه کشوری را در جشنواره حرکت که هر سال در سراسر کشور برگزار می شود، بدست آورده اند.

زمانیان افزود: همچنین دانشگاه لرستان دارای 12 کانون فرهنگی هنری است که تاکنون موفق به کسب سه رتبه برتر کشوری در جشنواره رویش شده اند.

وی خاطر نشان کرد: در این دانشگاه همچنین 9 انجمن ورزشی و دو تشکل های دانشجویی فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در استان، یادآور شد: ما حاضریم نیازهای پژوهشی صنایع و واحدهای تولیدی استان را پوشش دهیم.

کد مطلب 1272681

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