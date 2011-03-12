سهم اشتغال کهگیلویه و بویراحمد در سال آینده 31 هزار شغل است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: با این حال این استان ظرفیت ایجاد 40 هزار شغل در سال 90 را دارد وبرای تحقق آن تلاش می کند.

وی بیان کرد: شرایط استان نسبت به گذشته فرق کرده و با فراهم شدن زیر ساختها در بخشهای مختلف آب، کشاورزی، صنعت، گردشگری و فعال شدن بخش خصوصی، استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مشارکت در طرح های اقتصادی و تولیدی و افزایش بودجه در سال آینده، فرصت برای اشتغال جوانان فراهم شده است.

نوذری به مدیران دستگاه های اجرای و بانکهای عامل استان تاکید کرد: تمام سعی و تلاش خود را برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی در استان به کار گیرند و از هم اکنون برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به مدیران بانکهای عامل تاکید کرد: طرح های اقتصادی زود بازده اقدام نشده در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و فرهنگی که در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به تصویب رسیده و عقد قرار داد شده با پیگیری در مرکز تا پایان سال جاری تکلیف آنها مشخص شود.

در این نشست 141طرح در بخش های مختلف با اعتبار 57 میلیارد ریال و اشتغال 300نفر به تصویب رسید.