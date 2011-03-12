احیای مکتب خانه ها در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: از آنجا که مکتب خانه ها با بافت روستاها تناسب بسیاری دارند و سال 90 نیز سال توجه به روستاهاست، احیای این مراکز در روستاها در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد موازی کاری در امور قرآنی بیان داشت: در سطح برنامه ریزی برای امور قرآنی به شدت تمرکزگرا بوده اما در زمینه اجرا معتقد به تنوع هستیم.

محمدی تاکید کرد: تنوع و تکثر در مقام اجرا خوب است اما برنامه‌ ریزی باید واحد باشد و در زمینه امور قرآنی تا زمانی که موازی کاری به دوگانگی و تخریب نرسد، مشکلی وجود نخواهد داشت.

فرهنگ غنی قرآنی مورد غفلت قرار گرفته است

رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: با توجه به محتوای بی ‌نظیر و بی ‌بدیل قرآنی، ارائه و ترویج فرهنگ غنی و قوی قرآنی مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: امروز در جهان برای یک جمله قابل ارائه، دهها و صدها اثر هنری ارائه می دهند اما در حالی که از قرآن به عنوان یک اثر غنی بهره مند هستیم، جوانان و قشر بزرگی از جامعه از فرهنگ غنی آن بی بهره هستند.

محمدی خاطرنشان کرد: عصر امروز عصر رسانه، ارتباطات، اینترنت و ماهواره است اما ما برای ترویج فرهنگ قرآنی هنوز درگیر روشهای سنتی هستیم.

محمدی عنوان کرد: یکی از محورهایی که می ‌تواند مفاهیم قرآنی را به بهترین شکل ممکن القا کند، هنرهای نمایشی است که البته در این زمینه نیز بسیار ضعیف و انگشت‌ شمار کار شده است.

رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌ های قرآنی کشور عنوان کرد: سالانه به طور متوسط در کشور 100 فیلم خوب ساخته می‌ شود اما در طول 32 سال گذشته، کمتر از 10 فیلم با موضوعات و مضامین قرآنی ساخته شده است.

سالانه می توان 300 فیلم سینمایی و سریال با استفاده از داستانهای قرآن ساخت

وی ادامه داد: با استفاده از مضامین قرآنی حداقل می ‌توان 300 فیلم سینمایی و سریال ساخت که داستانهای آن از قرآن کریم استخراج شود.

محمدی با تاکید بر اینکه این ظرفیت ‌ها نادیده گرفته شده و از مفاهیم غنی قرآنی غفلت شده است، عنوان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف خود در قبال ترویج فرهنگ غنی قرآن، حرکت بزرگی را آغاز کرده و تلاش دارد تا با استفاده از ابزار هنر، این فرهنگ را در تمام جامعه ترویج دهد.

وی افزود: در این راستا 22 جشنواره هنری با موضوعات قرآنی در سال جاری در سراسر کشور برگزار شد که نمایشگاه عکس گیلان، بلوتوث تهران، خط و خط نگاره فارس، نرم‌ افزارهای قرآنی قم، صنایع دستی یزد و ... از جمله این جشنواره‌هاست.

محمدی خاطرنشان کرد: به دنبال برگزاری این جشنواره‌ها، بالغ بر 100 هزار اثر به دبیرخانه‌ های این جشنواره‌ها در سراسر کشور ارسال شده است.

وی تاکید کرد: نهضت بزرگ هنرهای قرآنی در قالب 22 جشنواره در سال جاری راه افتاده و در سال 1390 به طور قطع گسترش می ‌یابد و غنی ‌سازی می ‌شود.

جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی دوسالانه می شود

محمدی همچنین با اشاره به میزبانی شایسته استان یزد و مدیریت خوب مسئولان اداره ارشاد این استان در برپایی جشنواره صنایع دستی اظهار داشت: این جشنواره از این پس از دو سالانه و به صورت بین المللی به میزبانی یزد برگزار می شود.

وی افزود: به جز این جشنواره، در سال آینده نیز به طور قطع میزبانی یکی دیگر از جشنواره‌ های قرآنی به یزد سپرده خواهد شد.