قرقیزها کارشکنی را در حق تیم امید تمام کردند/ مدیریت امید را پذیرفتم

ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: قرقیزها تمامی امکانات خود را برای نتیجه گیری مقابل ایران بسیج کرده بودند تا بتوانند با حذف تیم امید تغییری در فوتبال امید خود ایجاد کنند ولی تیم امید با همدلی و یکپارچگی بین بازیکنان و کادر فنی از این مرحله به سلامت عبور کرد.

شفق تصریح کرد: از زمین نامناسب محل برگزاری مسابقه گرفته که شبیه زمین ورزشگاه شموشک نوشهر بود تا توپ غیر استاندارد که امکان بازی را از بازیکنان تکنیکی ما سلب می کرد جملگی مسائلی بود که قرقیزها به کمک آن برای حذف تیم امید برنامه ریزی کرده بودند.

وی تصریح کرد: پخس برنامه های تهیج کننده برای کشاندن مردم به ورزشگاه سه روز قبل از مسابقه و حضور 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه جو بسیار سنگینی را برای تیم امید بوجود آورد.

شفق ضعف داوری را از دیگر امتیازات تیم میزبان عنوان کرد و اظهار داشت: اخراج دو نفر از اعضای کادر فنی از روی نیمکت و اعلام ضربه کرنر روی صحنه ای که مدافع قرقیزستان با دست به توپ ضربه زد از جمله مسائلی بود که شرایط غیر طبیعی را بر مسابقه حاکم کرده بود.

نماینده ویژه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: به اعتقاد من مهم صعود تیم امید بود که با همت و جنگندگی بازیکنان تیم و با بکارگیری بهترین تدبیر از سوی کادر فنی محقق شد و این برد می تواند روحیه خوبی برای حضور قدرتمندانه تیم امید در سایربازیهای مقدماتی المپیک باشد.

وی در مورد پذیرش مسئولیت مدیریت تیم فوتبال امید تصریح کرد: بنده این مسئولیت را پذیرفتم و از آقای کفاشیان و اعضای محترم هیئت رئیسه بابت اعتمادی که در این زمینه به بنده داشتند تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم از تمام تجربه کاری و مدیریتی ام برای موفقیت تیم امید و صعود این تیم به المپیک لندن استفاده کنم .

شفق در پایان در مورد انتخاب سرمربی تیم امید اظهار داشت: فدراسیون فوتبال در این زمینه درحال بررسی است و حتی بنده نیز آمادگی خود را برای معرفی مربیان واجد شرایط به فدراسیون اعلام کردم و امیدوارم با توجه به راه سختی که تیم امید برای صعود به المپیک دارد هر چه زودترگزینه اصلی هدایت تیم امید انتخاب و معرفی شود.