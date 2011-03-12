100 اثر تاریخی در آذربایجان شرقی تعیین حریم شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر شنبه در نشسست خبری در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم توجه بیشتر و ارائه همکاری های لازم در راستای تعیین حریم آثار تاریخی استان تاکید کرد.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص تعیین حریم آثار استان گفت: تا کنون برنامه‌ریزی برای تعیین حریم 100اثر تاریخی استان انجام گرفته و دیگر آثار پس از مشخص شدن وضعیت این آثار تعیین حریم می شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: تعیین حریم ابنیه تاریخی مدت هاست در دستور کار سازمان قرار گرفته و در سال آینده نیز پیگیری می شود تا بتوانیم مقدمات معرفی و حفظ بهتر این آثار را فراهم کنیم.

وی افزود: آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی کشور به شکل کلی مورد حفاظت سازمان هستند اما پس از تعیین حریم، امکان حافظت از آنها به سطح بالاتری ارتقا پیدا می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با تاکید بر توجه ویژه به موضوع تعیین حریم آثار تاریخی افزود: جز اتمام مراحل مربوط به تعیین حریم تعدادی از ابنیه تاریخی استان، در حال حاضر اقدامات لازم برای تعیین حریم 100 بنای شاخص و ارزشمند دیگر انجام گرفته است و این مساله نشان دهنده عزم جدی سازمان برای حفاظت و صیانت آثار تاریخی به عنوان میراث گرانبها و ارزشمند کشور است.

وی با اشاره به کارکردها و اهمیت مقوله تعیین حریم ابنیه افزود: با این راهکار امکان تجاوز به حریم بناها و آثار تاریخی به حداقل رسیده ضمن اینکه حد و حدود تصرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به خوبی مشخص می‌شود.

محمدی با اشاره به ابنیه تعیین حریم شده در این مدت گفت: مسجد حمام احمدآباد بناب، بازار اهر، مسجد میدان بناب، مسجد جامع اهر، بقعه سید تبریز، خانه پروین اعتصامی و بازار حرمخانه از جمله آثاری است که تعیین حریم آنها در انجام شده است.

از سال 1310 همزمان با تصویب قانون میراث فرهنگی تاکنون در شهرستانهای مختلف استان آذربایجان شرقی در حدود ‌هزار و 800 اثر فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و مجموعه های کلیساها و دیرهای آذربایجان و بازار تاریخی تبریز در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است.