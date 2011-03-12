12 پروژه آبخیزداری در مشگین شهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان در مراسم بهره برداری از این پروژه ها که ظهر شنبه در مشگین شهر برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 600 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

نایبعلی رحیمی اضافه گرد: با اجرای این پروژه های آبخیزداری سالانه یک میلیون و 200 هزار متر مکعب از روان آبهای منطقه و نزولات جوی ذخیره خواهد شد.

وی افزود: با اجرای پروژه های دیگر آبخیزداری در طول برنامه پنج ساله، امیدواریم مهار سالانه آبهای روان در سطح استان به بیش از 20 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، پرورش ماهی و تاثیر مثبت در اکوسیستم را از جمله اهداف و نتایج اجرای پروزه های آبخیزداری در استان عنوان کرد.

وی همچنین از اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه آبخیزداری در دور سوم سفر هیئت دولت به استان خبر داد و ابراز داشت: 100 میلیارد ریال نیز برای ساماندهی جنگل فندق لو و اجرای طرح اطفا حریق و 20میلیارد ریال نیز برای ایجاد کمربندی حفاظتی اختصاص یافت.

رحیمی با بیان اینکه هم اکنون مصوبات دولت در زمینه منابع طبیعی نهایی شده است، تصریح کرد: با اختصاص این اعتبارات تمامی پروژه ها در قالب طرح جامع آبخیزداری منابع طبیعی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای سدهای معیشتی در استان یادآور شد: این سدها علاوه بر کاهش مهاجرت از فرسایش خاک جلوگیری می کند و با ایجاد میکرو کلیما و زیست بوم سبب جذب پرندگان و گونه های جانوری به منطقه می شود.

این مسئول در پایان اجرای آسان و به موقع این سدها را از نظر زمانی برای روستاییان دارای اهمیت وباعث تامین آب و تقویت چشمه و قنات و سفره های زیرزمینی مناطق مختلف استان دانست.