مشهدی ها با بلیت الکترونیکی سوار اتوبوس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشنگ خندان دل ظهر چهارشنبه طی یک نشست خبری در محل شهرداری مشهد، افزود: این روش که جایگزین بلیت کاغذی خواهد شد، تا پایان فروردین همه خطوط اتوبوسرانی مشهد را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی شهر، گفت: از سوی شهردار مشهد طی سال جاری، 125 میلیارد ریال، صرف خرید 70 دستگاه اتوبوس جدید شده است.

به گفته وی، در سال گذشته نیز 500 دستگاه اتوبوس، با استفاده از سهمیه به ناوگان حمل و نقل شهری مشهد، پیوسته است.

خندان دل با بیان اینکه درآمدهای ناشی از فروش بلیت، بسیار کمتر از هزینه های اتوبوسرانی است، اظهار امیدواری کرد تا پایان سال، 100 دستگاه اتوبوس جدید برای ایاب و ذهاب این کلانشهر مذهبی، مورد استفاده قرار گیرد.

وی نیاز مشهد را با 2.5 میلیون جمعیت و 25 میلیون زائر، سه هزار دستگاه اتوبوس ذکر کرد و خاطر نشان کرد: برای استفاده بهتر از امکانات موجود، طرح های ترافیکی و خطوط ویژه مدنظر قرار داشته است که بر سرعت تردد در سفرهای شهری افزوده است.

خندان دل با اشاره به ایجاد خطوط مینی بوسرانی در برخی نقاط مشهد، گفت: هم اکنون شش خط با 30 مینی بوس فعال شده است و بزودی 83 دستگاه مینی بوس در دیگر نقاط شهر، برای جابجایی مسافران، تردد خواهند کرد.

معاون شهردار مشهد، با تشریح نحوه استفاده از همه امکانات برای تقویت ناوگان حمل و نقل شهری، اظهار داشت: هم اکنون 700 دستگاه اتوبوس حمل و نقل شهری مشهد، توسط بخش خصوصی مدیریت می شود که برای ارائه خدمات مطلوب نیازمند حمایت هستند.

به گفته خندان دل هم اکنون 15 درصد هزینه های اتوبوسرانی از محل فروش بلیت و جابجایی مسافر، تأمین می شود.